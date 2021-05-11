「清零2.0」衝擊華航1成多貨運運能　半導體零件、網購恐延遲

記者賴文萱／台北報導

華航諾富特案累積35人確診，指揮中心10日公布「華航機組員清零計畫2.0」，要將前艙機組員全數召回檢疫14天。華航1279名機師，目前已有300多人在居家檢疫，若新2.0專案再實施，將衝擊台灣進出口運能，包含半導體零件、機台，甚至民眾網購電商也會延遲到貨。不過，華航表示，初步估算約影響1成多的貨運運能，班表尚在調整中，相關異動資訊可查詢華航官網。

指揮官陳時中表示，做這樣的決定是痛苦的，但華航內部可能有被多種病毒侵犯，無法從每樣原因做個別區隔，所以才會要求居家檢疫14天，採檢陰性後才能回到社區。

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▲指揮中心公布「華航機組員清零計畫2.0」，將前艙機組員全數召回檢疫。（圖／指揮中心提供）

配合中央流行疫情指揮中心「清零專案2.0」的執行，華航規劃將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天的階段，透過分組調派人力，儘量維持航班營運，並非全面停飛。目前初步估算約影響1成多的貨運運能，班表尚在調整中，相關異動資訊可查詢華航官網。





▲華航「清零專案2.0」，將陸續停飛14天。（圖／華航提供）

為保障產業命脈，華航調度航班以貨運航線為優先，短時間內台灣進出口運能縮減，將影響貨物運送時間，部分航班也會取消載客。事實上，這波調度已率先衝擊客運航班，交通部長王國材昨就指出，華航目前有300多位機師在居家檢疫沒辦法飛，因此無法達成印度返台包機任務。

華航貨運維繫台灣產業經濟、國際供應鏈，包含半導體零件、機台，還有3C 、網購、紐西蘭水果（櫻桃），另也載運重要物品，包含流感疫苗、腸病毒疫苗及破傷風疫苗、抗癌藥、胰島素、血清、血漿、新冠病毒檢測劑等。

據了解，目前華航貨運運能吃緊，因為艙位很擠，所以價高者得，因此不只影響台灣產業進出口運能，甚至連民眾網購電商也可能延遲到貨。

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