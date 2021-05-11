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報告：中國欲對抗CNN、BBC　企圖改變全球媒體格局

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 《紐時》指出，中國媒體戰略早就不是祕密。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際記者聯盟（IFJ）將於12日發表最新報告，披露中國在各國部署媒體基礎建設，欲與全球主流媒體抗衡。美媒指出，隨著疫情開始蔓延，北京便利用其全球媒體布局，以官媒傳播對政府的正面報導，甚至啟動新的戰略，例如散播虛假訊息。

《紐約時報》9日報導，早在疫情導致全球封鎖以前，中國便將觸角伸向各國媒體，範圍廣泛地令人震驚。西非國家幾內亞比索記者受邀與中國同業簽署協議；菲律賓通訊社逾半數報導來自中國官媒新華社；一家肯亞媒體集團募集中資，開除一名撰寫新疆人權報導的專欄作家；祕魯記者在社群媒體上遭受中國官員批評。中國政府更發行英文版宣傳報紙《中國日報》，還推出塞爾維亞語版本。

對上述國家來說，這看似一種奇怪的局部異常現象，實際上卻是個龐大的戰略，旨在為由英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）等主流媒體主導的全球新聞媒體中創造新選擇，並將中國資金、權力與觀點注入世界上所有國家的媒體中。

這份報告由墨爾本大學高級講師、前BBC駐華記者林慕蓮（Louisa Lim）與另二名學者共同撰寫，調查全球54個國家的媒體生態。研究發現，疫情大流行期間，中國對新媒體的推動伴隨一連串外交努力，先是向全球多國提供防護裝備，接著是疫苗，同時盡可能模糊病毒源頭。

部分國家已經開始限制中國官媒在其國內運作，英國媒體監管機構便撤銷中國主要國有廣播公司牌照。然而，中國的媒體戰略主要針對文化或財政實力不如歐洲，但在聯合國擁有投票權的國家，顯然正對全球產生影響。林慕蓮指出，「北京正逐步且穩定地重塑全球媒體格局。」

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