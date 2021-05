印度恆河出現近100具浮屍！疑火葬場爆滿　「火化一半」直接放水流

▲恆河畔出現近百具浮屍。(圖/翻攝自推特/@SonuJangraINC01)



記者張方瑀/綜合報導

印度10日新增36.6萬例確診、3754人病歿,當地醫療系統崩潰,火葬場也忙得不可開交,但網路上近來流傳多段影片、照片顯示,許多人竟將未火化的遺體丟入河中,推估數量超過100具的遺體直接在河面上漂流。當地居民認為,家屬可能是買不起火葬的木柴,或是基於傳統信仰,才會選擇將染疫死亡的遺體丟入河中。

印度北部地方官員庫馬(Ashok Kumar)指出,最貧困的比哈爾邦(Bihar)及北方邦(Uttar Pradesh)近來在恆河的河床上發現多具遺體,其中邊境的巴克薩縣(Buxar)有約40具遺體被沖上岸。部分遺體已經嚴重浮腫,可能已經在河上漂了好幾天,有些還只火化到一半,更有媒體推估,漂流在恆河內的屍體可能超過100具。

Dead bodies found floating near the ghats of Ganga river in Bihar's Buxar district. NDTV's Manish Kumar reports (Disclaimer: Visuals might be disturbing) pic.twitter.com/GOGzxUMhxp

根據《Clarion India》報導,北方邦亞穆納河(Yamuna River)日前也發現12具遺體在河面上漂流,部分同樣火化到一半,有些則被裹屍布包著。這些遺體的身份已確認是附近村莊的確診者。

據了解,在亞穆納河沿岸的村民相信,這條河帶有好運,傳統上會把死者託付給河流;當地居民說,在這邊看到一兩具遺體漂流很正常,但第一次看到這麼大量。不過也有居民認為,這些遺體會出現在河中,是因為火葬場已人滿為患,根本排不到,加上親屬沒錢購買火化用的木柴,才會選擇將遺體丟入河中。

Watch | Dozens of bodies were seen floating in the Yamuna in Uttar Pradesh’s Hamirpur amid a surge in #COVID19 cases. pic.twitter.com/hBkVhZCDAa

《Republic》報導指出,東北部比哈爾邦(Bihar)卡蒂哈爾(Katihar)則有人拍攝到,竟有醫護人員開著救護車到河邊,直接將車上的遺體丟進河中,目前當地警方也針對涉案的醫院進行調查。另外在馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)的一輛救護車中,居然藏匿了22具確診病患遺體,準備偷偷運往火葬場。

SHOCKING VISUALS OF BODIES DUMPED IN RIVER



In #Bihar, dead bodies of #COVID19 positive patients are being thrown in the river. The men seen in the visuals are the staff of Katihar Sadar Hospital. WATCH! pic.twitter.com/FlHbMGhPRd