台灣連5年未獲邀WHA！　華爾街日報：讓拜登政府很難堪

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

世界衛生組織（WHO）即將在24日召開世界衛生大會（WHA），即便G7和美國皆支持台灣參與，但我國仍未獲邀。《華爾街日報》10日就刊出社論表示，台灣能否出席WHA對拜登政府來說是首次重大考驗，若台灣無法參與，「這是全球健康衛生系統的一大損失，也會讓拜登政府很難堪。」

《華爾街日報》10日在社論「台灣與世界衛生組織－中國希望將抗疫成功的島國排除在外」（Taiwan and the WHO－China wants the island nation excluded despite its Covid successes）中提到，對讓美國重新加入世衛的拜登政府來說，台灣能否出席WHA，是美國對世衛影響力、改革力的首個重大考驗。

第74屆WHA將在24日召開，世衛直至當地10日下午5時都未向台灣發出邀請，這也是自2017年以來連續第5年未邀請台灣。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日表示，沒有任何理由把台灣繼續排除在WHA之外；七大工業國集團（G7）外長也發表公報表明，支持台灣有意義地參與世衛論壇及WHA。

文章指出，台灣目前僅有12人死於新冠肺炎，去年還創下8個月沒有本土病例的紀錄，這些數字都讓全世界羨慕，「但是覬覦台灣民主的中國大陸，想要讓台灣無法讓國際承認。」中國大陸外交部發言人汪文斌更稱G7挺台的聲明是「對中國主權的粗暴干涉」、「是對國際關係準則的肆意破壞」。

文章最後表示，如果台灣無法出席WHA，「這是全球健康衛生系統的一大損失，也會讓拜登政府很難堪。」同時強調，美國人應該質疑，對世界衛生組織的鉅額捐款到底是為了誰的利益。

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