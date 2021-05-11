美眾議員連署提決議案　重申對台和平與自治承諾

▲美國共和黨眾議員提出友台決議案。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

美國共和黨籍聯邦眾議員巴克日前提出決議案，重申美國對台灣持續和平與自治、以及美台有利的夥伴關係和共同戰略利益承諾。他表示，不能忽視中國對台灣人民的險惡威脅。

巴克（Ken Buck）今天發出新聞稿表示，不能忽視中國對台灣人民的險惡威脅。這項決議案在重申美國對自治的台灣、以及美國與台灣重要夥伴關係承諾。

他表示，在尋求對中國政府破壞美國與世界和平與穩定行動問責的同時，他很榮幸與共和黨研究委員會（Republican Study Committee）同僚提出這項決議案。

巴克在新聞稿中指出，這項決議案是共和黨研究委員會針對中國的立法的一部分。

聯邦眾議員沙拉薩（Maria Elvira Salazar）、馬爾利奧塔克斯（Nicole Malliotakis）、傑克森（Ronny Jackson）、史杜（Greg Steube）共同連署。

決議案草案重申，美國基於台灣關係法與六項保證的對台承諾，進一步重申美國與台灣繼續進行外交與軍事協調。

草案譴責中國政府對台灣的軍事威脅升級；並鼓勵美國國防部長與台灣與區域盟友建立並進行安全對話，以因應中國對台灣的軍事威脅。

決議案草案也重申美國在切實可行的範圍內，確保台灣人民不受任何國家入侵，包括在發生例如軍事封鎖台灣等針對台灣的軍事行動時，提供積極的軍事支持。

草案進一步指出，防止中國對台灣造成既成事實（fait accompli）是美國的政策。

決議案草案並支持美台之間的貿易與商業自由政策。