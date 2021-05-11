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知情人士曝將競選連任WHO秘書長　譚德塞避答：先專心做好工作

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲此前知情人士曾透露譚德塞有意競選連任。（圖／路透）

文／中央社日內瓦10日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在被詢及是否會競選連任時沒有直接回答，只說目前在專心防治新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）的全球大流行。

譚德塞在簡報中說：「我認為，目前該繼續專注在防疫工作上，這是非常前所未見的疫情。我正與同仁們日以繼夜地防治疫情。」

媒體上週引述熟知內情人士的話報導，譚德塞將競選連任世衛秘書長。

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