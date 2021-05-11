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iPhone一功能曝光男友外遇！　網紅收照片「想妳」下秒綠到發光

@serenakerrigan

Looks like you have some company

♬ Oh No - Kreepa

記者張靖榕／綜合外電報導

TikTok網紅凱里根（Serena Kerrigan）日前po出一段影片，指約會對象在外傳照片說很想她，卻疑似因不熟悉iPhone操作，不小心打開一個功能，讓外遇對象就這麼從照片裡突然出現，意外讓她抓到偷吃證據。

凱里根9日在短影音社群APP「TikTok」上分享一段剪短影片，畫面中約會對象用iPhone對著一張旅館的床拍照，白色小床疑似為標準雙人床或只有單人床加大的尺寸，兩個枕頭之間還擺著一隻白色的狗娃娃。約會對象將這張照片傳給凱里根，告訴她他很想她。

▲▼糗大了！用這功能務必小心 拿iPhone傳訊女友竟誤送劈腿照。（圖／翻攝自TikTok）

▲▼原況照片下秒劈腿對象露出。（圖／翻攝自TikTok）

▲▼糗大了！用這功能務必小心 拿iPhone傳訊女友竟誤送劈腿照。（圖／翻攝自TikTok）

沒想到這張照片並非靜止的，它竟然會動！原來是約會對象忘記將iPhone的「原況照片」（live photo）功能關掉，變成一段非常簡短的錄影畫面，外遇對象就在此時從床邊躺下，還笑得非常開心，看得凱里根頭上一陣「綠」。

影片上傳至今吸引逾140萬人觀看，超過1萬人留言，「我現在正在一一檢查我的照片」、「那男的就連幾秒鐘都等不了嗎」、「笑死」、「蘋果真的都出好產品。」不過也有人懷疑這真的是凱里根的遭遇嗎，或她只是因為網紅必須持續創造話題，才假造或挪用了別人的影片，但凱里根本人說這百分百是真的，還嘲諷約會對象「那狗娃娃看起來真棒」；然而仍有網友認為，影片真實性有待商榷，但忘記關掉或不小心打開live photo功能的人，確實大有人在。


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