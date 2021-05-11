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5分鐘連遇3車禍！女乘客下車看一眼　慘遭翻覆貨車壓死

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

泰國佛統府（Changwat Nakhon Pathom）日前發生一起離奇車禍，64歲的婦人蒙大拿在一處T字路口發生車禍，她下車檢查時，沒注意到後方又有一輛貨車翻覆，最終閃避不及慘遭壓死，把一旁目睹全部事發過程的另一名騎士嚇壞。

根據泰國《MGR Online》報導，婦人蒙大拿（Montana）3日上午11時許搭車行經班倫縣（Bang Len）某處T字路口，卻與前方1輛白色汽車發生追撞，駕駛方向盤一歪，又撞上另一名騎士，嚇得騎士趕緊跳車離開。

5分鐘遇3車禍，婦人慘遭壓死。（圖／翻攝自推特／@js100radio）

▲由於車禍過程太過離奇，一度掀起泰國網友討論。（圖／翻攝自推特／@js100radio

但事情還沒有結束，就在眾人停留原地處理車禍事宜時，另一輛藍色貨車的駕駛疑似沒有注意到前方的狀況，來不及減速停下，趕忙轉彎閃避，結果當場翻覆，車斗的貨物幾乎全部散落，直接壓倒下車查看的蒙大拿。

等到眾人反應過來時，蒙大拿的口鼻已經大量出血，送醫急救仍因傷重宣告不治。事後警方調閱路口監視器畫面，發現死者在短短5分鐘內遇到3起車禍，至於後續的責任歸屬以及賠償等問題，還有待警方進一步調查釐清。

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