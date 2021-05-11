印度變種病毒B.1.617升級！　WHO列為「令人擔憂的變種病毒」

▲印度成最新的疫情爆發中心。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）於10日宣布，去年底最先在印度被辨識出的變種病毒株「B.1.617」，已經由「令人關注的變種病毒」（variant of interest），被升級為「令人擔憂的變種病毒」（variant of concern）。印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重，印度變種病毒株在境內強力肆虐外，也在多國見其蹤影，研究顯示該病毒株的傳播效力更強。

綜合外電報導，世衛主要流行病學家范科霍芙（Maria van Kerkhove）指出，印度變種病毒株「B.1.617」是第四個被列為令全球擔憂的變種病毒，需要密切追蹤和分析。另外3個則是英國變種病毒、南非變種病毒和巴西變種病毒，以上變種病毒株開頭冠上國名，是因該變種病毒最初在該國被發現。

范科霍在簡報記者會上表示，已經有資訊指出「B.1.617」能夠更輕易人傳人，代表傳播力更強。WHO指出該變種病毒株最先於去年12月在印度被辨識，但更早期的變種版本在去年10月就已被發現。

印度疫情未見明顯停歇，10日的單日新增確診和死亡仍相當接近此前的最高紀錄，有更多呼聲要求總理莫迪（Narendra Modi）不應只侷限在首都德里和部分地區，應在全國頒布封城令，以遏制早已失控的疫情。

印度變種病毒株已經散播至其他各國，許多國家不得不對印度封閉邊境。范科霍芙表示關於變種病毒更多的資訊將於日內瓦當地時間11日公布，而當前儘管有部分早期研究顯示病毒傳播力增加，但仍需要更多有關的資訊提供追蹤分析。