13艘伊朗快艇逼近艦群！　美軍荷莫茲海峽射擊30槍警告驅離

▲美軍公布伊朗快艇逼近畫面。(圖/翻攝自美國海軍推特)

文/中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國國防部今天表示,美國海岸防衛隊一艘緝私艇在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)警告射擊30發子彈,因為有13艘伊朗海軍快艇逼近這艘緝私艇和其他美國海軍船艦。

這是過去一個月來美國艦艇不得不進行的第2次警告射擊,因為此一地區的伊朗船艦採取了美方所稱的不安全行為。在先前一年時間裡,雙方此類互動相對平靜。

TODAY: Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) fast in-shore attack craft (FIAC) conducted an unsafe and unprofessional interaction against U.S. naval vessels who were exercising a transit passage in the #StraitofHormuz.



DETAILS:https://t.co/88Y4lldKTi pic.twitter.com/rsLQONmczD