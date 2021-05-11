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問什麼會被笑「台北俗」！他列10項笑爆全場　光北車就戰翻

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲他好奇問啥會被當成「台北俗」，台北網友條列10項自嘲。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣國土面積雖然不大，各地飲食、生活習慣卻有不小的差異，一名網友在批踢踢表示，台北人問什麼問題，可能會被其他人覺得，「台北人果然不知道」、「會被覺得是台北俗」。文章分享後引發網友熱烈討論，甚至釣出一名台北網友條列10項自嘲。

原PO在批踢踢表示，台北人問什麼問題，可能會被不是來自台北的人覺得，「唉，台北人果然不知道」、「台北俗」。他表示，這個問題沒有貶義，只是覺得這種情況很有趣，他也舉例像是「什麼是白糖粿」、「原來地瓜葉就是地瓜的葉子，還以為是兩種不同的植物」等，想知道大家還有什麼有趣的例子可以分享。

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▲▼ 台北車站 。（圖／記者林裕豐攝）

▲網友表示「北車一開始是聽鄉民在講，身邊才越來越多人說的，不然以前都只會說台北車站」。（圖／資料照片）

文章分享後引發網友熱烈討論，還釣出一名台北網友特別發文舉例，他說「我台北人，以下是我不太會的，我不太會搭火車」、「不知道林口到底在桃園還是新北」、「不知道中和離板橋很近」、「覺得非台北市的人，比較喜歡說『北車』而非台北車站」。

另外還有「不知道有哪些南部交通號誌是參考的」、「我不知道原來龍潭有台積電還有駐軍」、「以為南部人幾乎都住透天」、「我不知道什麼虎尾幫」、「我不知道原來南部超愛醫科勝於北部」、「以為雙北人口有佔台灣人口四成，但其實沒那麼多」等共10項例子，最後也笑說「不確定哪一些可能是我常識低弱就是了」。

▲▼問啥會被當「台北俗」？他列10點全笑翻　台北人低頭認了。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

其他網友看了紛紛表示，「北車一開始是聽鄉民在講，身邊才越來越多人說的，不然以前都只會說台北車站」、「台北人講火車站或全名+1」、「以前不知道什麼是小肉豆被笑過」、「若是要約在萬華、松山、板橋火車站，就會講全名，但是只講火車站就一定是指台北車站」。

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