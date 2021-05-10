夜闖廢棄養老院！網紅「左臂突然被抓住」　嚇暈：聽見老奶奶說話

記者吳美依／綜合報導

美國網紅桑尼（Sonny）對超自然現象抱持懷疑態度，喜歡前往各大「鬧鬼」地點探險，試圖破除謠言。他表示，自己某天深夜帶著錄音機改造而成的「通靈盒」（spirit box），闖入一間廢棄養老院，竟突然被一個「靈魂」從後方抓住左臂，不久後，手中機器甚至傳出年老女性喃喃說話的聲音。

桑尼那天帶著錄音機、通靈盒和電磁場偵測器，在養老院內四處亂晃，還大聲和「靈魂」對話，希望獲得回應。他經過某間臥室時，突然開始蒐集到些許噪音，大聲唸出門上的住戶名字後，便踏入房裡。

▲桑尼在廢棄養老院內探險，自稱遇上超自然現象。（圖／翻攝自YouTube／Xplore with Sonny）



桑尼瞬間覺得「時間好像靜止了」，接著感覺有人抓住自己的左臂後方，他以為被女友捉弄，轉身卻完全看不見人影，1分鐘以後，通靈盒開始傳出聲音，「我覺得非常頭暈，很擔心自己會昏倒，只好停下原本的動作。我環顧房間四周，尋找可能造成這一切情況的原因，卻遍尋不著任何合理解釋」。

桑尼原本想要破除「鬧鬼」流言，卻親身經歷到無法解釋的事件，此後又回到養老院探險3次。他接受《每日星報》採訪時說，這是自己經歷過最令人信服的超自然現象，「我從沒想過，如果被一個靈魂抓住，竟然會感覺到祂的手」。

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