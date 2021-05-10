尼泊爾恐淪迷你印度　政府要珠峰登山客「帶回空氧氣瓶」抗新冠

▲登山客氧氣瓶用完後，通常會將其棄置於山坡上或埋在雪裡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾第2波新冠疫情嚴峻，政府官員10日呼籲珠穆朗瑪峰登山客，別把空氧氣瓶棄置於山上，要把瓶子帶回來，藉此解決疫情當前所面臨的氧氣瓶短缺問題。

路透報導，尼泊爾境內近期新冠確診人數激增，醫療體系瀕臨崩潰，包括首都加德滿都（Kathmandu）等地的醫療院所均受到缺氧狀況衝擊，無法接收更多病人，包括氧氣瓶及氧氣都短缺。衛生部官員阿迪卡里（Samir Kumar Adhikari）透露，現階段迫切急需2.5萬個氧氣瓶來挽救人們的性命。

▲▼ 尼泊爾醫療體系瀕臨崩潰。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文中提到，登山客氧氣瓶用完後，通常會被棄置於山坡上或埋在雪裡。尼泊爾登山協會資深成員古隆（Kul Bahadur Gurung）表示，在此次登山季之中，包括登山客和雪巴人嚮導在內共攜帶至少3500個氧氣瓶，「我們呼籲登山客及雪巴人盡可能把空氧氣瓶帶回來，以便重新灌入新的氧氣，提供急需治療的新冠患者使用。」

依據尼泊爾行動救援組織（ActionAid Nepal）統計數據，尼泊爾擁有3000萬人口，但平均下來，每10萬人卻只有0.7名醫師，境內加護病房病床僅1600張，呼吸器不到600台。當地醫師塔帕（Prakash Thapa）透露，沒有病床的病患只能睡在走廊或地板上，「儘管到現在為止還能撐住，但要繼續接收更多病人將是件困難的事。」

尼泊爾政府9日統計顯示，單日新增8777例確診個案，此一數字是4月9日單日確診人數的30倍之多，境內迄今已有39萬47667人染疫，其中3720人病逝。

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