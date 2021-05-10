耶路撒冷再爆血腥衝突！以巴軍警民互尬...爆炸聲震耳數百人受傷

▲耶路撒冷艾格撒清真寺連日來爆發激烈的「以巴警民衝突」。（圖／路透社）

文／中央社耶路撒冷10日綜合外電報導

法新社報導，巴勒斯坦人和以色列警察今天在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）附近爆發重大衝突，造成數百人受傷。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）對記者發布簡短聲明，表示「有數百人因衝突受傷」，約50人被送往醫院。

根據法新社記者，現場有數百人朝以色列安全部隊投擲雜物，警方則以閃光彈、催淚瓦斯和橡膠子彈反擊，造成數十人受傷。

耶路撒冷其他地區也可以聽到閃光彈爆炸聲和救護車鳴笛聲不絕於耳。

以色列原訂今天舉行耶路撒冷日（Jerusalem Day）遊行，紀念以色列在1967年六日戰爭中收復耶路撒冷老城，在此之前卻爆發以巴警民暴力衝突。

以色列警察和巴勒斯坦人7日晚間在艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆發暴力衝突，造成200多人受傷。艾格撒清真寺是伊斯蘭教第3聖地，於齋戒月最後一個週五參加禮拜的數以千計巴勒斯坦人塞滿清真寺院區。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，東耶路撒冷數個地區8日爆發衝突，造成100多人受傷。

由美國、俄羅斯、歐洲聯盟和聯合國組成的中東和平四方集團（Middle East Quartet）對8日耶路撒冷爆發的衝突表示「嚴重關切」。

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