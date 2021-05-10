日籍女星未婚誕混血兒　南韓網友震怒連署籲停播：別扼殺生育率

▲藤田小百合時常在社群媒體上「曬小孩」。（圖／翻攝自Instagram@sayuriakon13）

記者羅翊宬／編譯

今年42歲的日籍女星藤田小百合（Sayuri Fujita，사유리）近年來主要在南韓電視娛樂圈活動，去年11月曾透過社群媒體透露，已以未婚的身份在日本精子銀行接受捐精，並成功產下一子，事後表示將於今年登上KBS電視台的親子綜藝實境節目，引發南韓民眾群情激憤，甚至有網友在青瓦台發起連署表示反對。

對此，藤田小百合透過節目透露關於「未婚媽媽」的想法。她認為自己既是孩子的母親、也是孩子的父親。

▲藤田小百合分享關於「未婚媽媽」的概念。（圖／翻攝自Instagram@sayuriakon13）

根據韓媒《HUFFPOST KOREA》報導，藤田小百合與摯友歌手李知慧（이지혜，音譯）登上KBS的節目「超人回來了」（슈퍼맨이 돌아왔다），該集片段於昨（9）日正式播出，她趁兒子睡著時，與李知慧分享了對於未婚產子的想法。

李知慧問道，「我總是能時常看到關於妳的報導，還看到有網友發起（青瓦台聯署）反對妳以未婚媽媽的身分登上節目，妳也有看到吧？」；對此，藤田小百合表示，「我也有看到，這個我知道。」

藤田小百合表示，「人們總誤以為我是『未婚媽媽』宣傳大使，其實我才不是呢！我反而認為孩子能夠與媽媽、爸爸在一起的那種家庭才是最幸福的，只是我沒辦法做選擇。雖然對此感到遺憾，但我想要向人們證明，真的有（像我們）這樣的人努力過活，我想將身為未婚媽媽辛苦的一面、以及幸福的一面自然呈現給人們。」

▼藤田小百合在節目上與摯友李知慧分享對未婚媽媽的看法

藤田小百合曾在自己的Youtube頻道透露，希望精主必須健康、不菸不酒、EQ高，由於鮮少有東方男子捐精，因此在配對後成功獲得西方國家外國人捐贈。

據悉，南韓網友得知其將出演親子綜藝節目的消息後感到震怒，今年3月25日更在青瓦台官網發起標題為「呼籲即刻停止播放鼓勵未婚產子的無線電視台節目」的請願，稱南韓本身生育率已經很低、且經濟困難，而愈是此時刻，身為公共頻道的KBS更應該教導正確家族觀念，該則請願最後僅4119人按下同意。

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