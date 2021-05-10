美最新報告「病毒超過1.5公尺」也會傳染！張上淳證實「有可能」

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

美國聯邦疾病控制與預防中心（CDC）最新指南指出，新冠病毒會附著於空氣中的「氣溶膠」（aerosol，又稱氣膠、氣懸膠體），即使距離感染源超過6英尺（約1.5公尺到2公尺），一樣有可能染疫。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳證實，根據新的證據，距離超過1.5公尺，還是可能發生傳播。

根據《華盛頓郵報》報導，美國CDC網站7日更新的公共指南指出，病毒除了透過雙手接觸與主要的飛沫傳染外，若吸入的空氣中含有具病毒的氣溶膠，也會染疫，證實了「空氣傳染」的說法。此外，美國CDC更提到，距離感染源6英尺以下的傳播風險最大，但會不會感染仍取決於人體接觸的病毒量。

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美國CDC表示，如果感染者在室內待了超過15分鐘，甚至數小時，會導致空氣中的病度濃度升高到足以傳播超過6英尺，而且即使後來感染者離開了，不久之後經過此處的人也可能吸入含有病毒的空氣而染疫。

張上淳今在記者會被問及此事也表示，根據美國疾病管制中心發表的最新報告，過去認為在室內大概1.5公尺到2公尺間可以避免發生感染，但根據新的證據，距離會更長一點，病毒在空氣中懸浮時間會更久，所以距離超過1.5公尺，還是有機會會發生傳播，但他們也提到機率蠻低的，目前預防指引還是減少在室內密閉空間近距離接觸。

而根據案1187可能是和案1183搭乘9人座接駁車傳染一事，張上淳坦言，車內空間比較狹小，根據疫調資料是分排坐沒錯，但是在過程中彼此有沒有交談和拿下口罩，的確沒辦法完全排除，如果已經帶有病毒搭車，也有可能污染車子把手等處，若真的有近距離交談，還是有機會發生傳播，但是現在還沒辦法認定怎麼傳染的。



