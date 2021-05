尼泊爾疫情爆發！中國在聖母峰設「隔離線」　嚴禁登山客接觸

▲聖母峰(Mount Everest)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

新冠肺炎疫情已經蔓延至全球最高的聖母峰,自4月以來已有數十名登山客因為染疫,被直升機運送下山治療。中國官方9日宣布,將在聖母峰北坡設置隔離線,避免登山客在北坡、南坡和頂峰相互接觸。

根據《路透社》報導,目前已經有數十名登山客在攀爬聖母峰(Mount Everest)時,因出現新冠肺炎症狀被緊急送下山就醫後確診。新華社9日指出,西藏當局在記者會宣布,將在中國境內的聖母峰北坡劃設隔離線,嚴格防堵疫情蔓延。

聖母峰位於中國和尼泊爾邊境,攀登路線分為尼泊爾側的南坡和中國側的北坡。西藏登山協會秘書長次仁桑珠表示,他們將在北坡設置隔離線,禁止南北坡登山客在峰頂互相接觸,也禁止中國登山者與尼泊爾已懸掛在峰頂的任何物品有接觸。

據了解,中國自去年起就禁止外國人申請從北坡攀登聖母峰,次仁桑珠則表示,今年的登山季有21名中國籍商業登山隊員申請通過,可以從北坡攀登,目前該處也沒有任何確診病例;除此之外,位在北坡的中國基地營也會加強控管,禁止非登山客進入聖母峰風景區。

This year Nepal issued a record number of climbing permits and eased its quarantine rules to boost its tourism industry after it suffered a devastating blow in 2020 from the pandemic.



Now more than 30 sick climbers have been evacuated from the foot of Mount Everest pic.twitter.com/AuXVtphnU1