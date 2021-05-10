2歲女童腦出血全身瘀傷！養父坦承「有打4、5下」　仍與死神搏鬥

▲2歲女童被養父毆打至腦出血，至今仍未恢復意識。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓繼年僅16個多月大的女嬰鄭仁慘遭凌虐致死後，日前傳出又有一名2歲的女童遭到養父長期以來的暴力虐待，造成腦部出血，目前仍未恢復意識，正在與死神進行拔河中！院方在被害女童身上發現形成時間點不一致的瘀傷後，懷疑其遭到家暴，於是向警方報案，目前警方已成功逮捕養父。

根據《韓聯社》報導，30多歲男性A某與其妻子於去年8月透過機構領養女童B某，儘管領養後至今相關單位與警方皆未曾接獲家暴報案，但在今年5月8日晚間6時許，女童卻在失去意識的狀態下從住處被送往京畿道華城市的醫院，之後由於其傷勢過於嚴重，在院方判斷下決定轉送至仁川的大型醫院接受治療。

女童B某被移送至位於仁川的嘉泉大學附設醫院的急診室，此時腦部已出現相當程度的損傷，然而從表面上來看，頭部卻無明顯外傷，醫療團隊研判女童頭部可能曾遭外力劇烈搖晃，才導致腦部出血。另外，院方在女童的臀部、胸部、大腿內側等部位發現受傷時期不一致的瘀傷，懷疑是遭到家暴，才緊急向警方報案。

京畿南部警察廳昨（9）日上午0時9分依涉嫌重傷害緊急逮捕A某，他向警方坦承曾家暴女童，「（8日）早上的時候，女兒一直煩，我才出手打了幾下，孩子睡著以後過了好幾個小時，不管我怎麼叫就是叫不醒，才帶她去醫院。」

而在今（10）日的報導中，A某之後又向警方坦承，光是5月就共有3次毆打女童的紀錄，一次是4日、另一次是6日，皆是發生在家中，每次都是用手、木製鞋拔打4至5下。

據悉，A某夫婦除了領養女童B某，其膝下還有4名未成年的親生子女，而兒童領養機構在去年10月、今年1月與4月前往A某家中進行領養後的探訪工作時，並未發現女童有任何被毆打或虐待的徵兆。

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