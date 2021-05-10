她沒懷孕卻分泌乳汁…竟是「長腦瘤」還會不孕！僅20％活過5年　

▲安德森罹患腦瘤後還生了三胎。（圖／翻攝自臉書／Amy Anderson）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子14年前在沒有懷孕、生產的狀況下，乳房竟然開始分泌乳汁，感到不對勁的她立刻就醫後發現，她的腦部長了腫瘤，不僅會有異常泌乳的狀況發生，可能還會導致不孕，甚至只有20％的患者能活超過5年。沒想到她竟奇蹟似的在治療期間，連續產下三名子女，連她都直呼，「自己真的是很幸運。」

根據《Leicestershire Live》報導，現年41歲的安德森（Amy Anderson）在2007年時，乳房竟然在沒有懷孕、生產的狀況下分泌乳汁，同時伴隨著嚴重的頭痛，到醫院檢查後發現，她的腦下垂體竟長了一顆腫瘤，且已經壓迫到眼睛後方的神經，必須立刻安排手術。

腦瘤研究中心經理普萊斯（Matthew Price）也說，罹患腦瘤是不分年齡的，而其中只有20％的患者能活超過5年；除此之外，腦下垂體腫瘤會出現異常泌乳，也會影響生育，患者有很大機率會不孕。

安德森說，當時她才和先生結婚一年，非常渴望有孩子，所以對此感到非常難過；沒想到幸運之神降臨，她居然在2008年2月懷孕，手術也因而延後，「懷孕讓我很興奮，但我必須接受密切的監控檢查．不斷進行掃描和血液測試，因為懷孕會產生激素，有可能加重症狀，甚至讓腫瘤變大。」

They thought it would make her infertile - she's now a mum-of-threehttps://t.co/qMJrt43CZj — LeicestershireLive (@leicslive) May 9, 2021

順利在2008年11月誕下女兒的安德森，決定在女兒6個月大斷奶後動手術，結果2009年5月她突然失去視力，且感到劇烈頭痛，救護車緊急送醫後發現，腫瘤已經破裂，只能立刻透過鼻腔儘可能地切除腫瘤。

所幸手術非常成功，但醫生也再度警告她，不孕的機率還是非常高；結果安德森卻在手術後3個月再度懷孕，並在2010年4月生下兒子，這時她的身體狀況還很穩定。到了2011年5月她頭痛復發，就醫後發現腫瘤再度生長，當時醫生建議繼續觀察，沒想到腫瘤到2013年已經影響到其他腦部組織，並包圍了頸動脈。

安德森表示，她決定進行放射治療希望能徹底根除，而這種治療也不免會影響生育，但夫妻倆對於擁有兩個孩子已非常開心，「結果2014年1月我又懷孕了，就像歷史在重演，我們簡直不敢相信，尤其醫生告訴我們受孕機率非常低，我的療程也必須再次延後。」

所幸第三個兒子在2014年10月出生後，安德森在2015年5月進行了第三次手術，成功切除90％的腫瘤，並在接受一系列治療後幾乎完全康復。安德森說，「儘管這10多年來經歷了這些，但我覺得自己真的很幸運。」

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