烘乾機突爆炸起火！她出門「忘做1動作」…整間房燒成焦黑廢墟

▲ 大火把整間房子燒成廢墟。（圖／翻攝自臉書／Shannon Gales）

記者陳宛貞／綜合外電報導

為省去晾衣服的麻煩，許多人習慣使用烘乾機，但若使用不慎，一不小心可能造成悲劇。英國西密德蘭郡日前便發生一起意外，一名母親出門上班後得知家中起火，趕緊衝回家，卻發現大火已經在短短幾分鐘內將整間房子燒得焦黑，裡頭所有財物都付之一炬，而起火的原因正是屋內的滾筒式烘乾機。

《太陽報》報導，這起事件發生於西密德蘭郡伯明罕，42歲的唐娜（Donna Gales）6日像往常一樣到附近超市上班，未料鄰居突然跑進店裡，大喊著告訴她屋子起火。唐娜馬上跑回家，看見消防員正在撲滅大火，但每間房間都已被燒毀。

唐娜和6歲的么女同住，所幸女兒當時正在學校上課，也很感激一名英勇的鄰居打破窗戶，救出她的二隻狗和一隻貓。她事後表示，「這簡直是一場惡夢，我們擁有的一切都毀了。我女兒簡直要發瘋了，她所有的玩具都沒了，還有所有的衣服，我們失去一切」，更糟糕的是，「我沒有買保險，所以不能索賠。」由於房子是租來的，她還在等待房東回覆，這段期間她暫時借住朋友家，女兒則託付給母親照顧。

▲▼ 唐娜所有家當都燒得焦黑。（圖／翻攝自臉書／Shannon Gales）

根據鄰居說法，他們在中午過後聞到煙味，出外查看便發現唐娜的房子起火。唐娜說明，正式調查結果還未公布，但消防員提到，他們認為火災是由烘乾機引起，「這是媽媽送給我的禮物，已經有8年了。」報導指出，事發時這台滾筒式烘乾機並未啟動，但插頭插在插座上，疑似就是導致火災的主因。

當地消防局發言人說明，當天中午過後接獲通報，馬上派出二輛消防車及一輛緊急救援服務車前往現場救火，對唐娜的遭遇感到悲痛，將徹底檢查這台烘乾機，以確認起火原因。

英國內政部統計顯示，全國每周約有300起火災，每年則有1.5萬起火災是家用電器所引起。家電造成的火災事故中，廚房電器引起的意外佔最大宗，過去一年來就發生8000起，而洗衣機及滾筒式烘乾機引起的火災則佔整體的1/3以上。

Panasonic絕美雲灰紫吹風機特價2280