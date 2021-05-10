火車要開了！她遭怪男猛撞「摔下月台縫隙」卡鐵軌　驚悚片曝光

記者吳美依／綜合外電報導

愛爾蘭首都都柏林（Dublin）發生驚悚事件，一名17歲少女在霍斯火車轉乘站（Howth Junction train station）奔跑趕火車，卻遇上恐怖騷擾。她看見一名陌生男子試圖朝自己的方向吐口水，立刻敏捷閃過，下秒卻遭另一人用腳踏車前輪猛撞，重心不穩，摔落列車與月台間的縫隙，一度卡在鐵軌上，可怕瞬間全被監視器捕捉下來。

影片中，一群年輕男子下車後，在人來人往的月台上嬉鬧徘徊，其中一人原本騎在腳踏車上，看見幾名女乘客碎步跑來，卻突然伸腳踹人，另一名穿紅色外套的同夥則作勢嚇人。他們接下來鎖定17歲少女，單車男害對方摔到鐵軌上後，竟若無其事地離開現場。

▲愛爾蘭一群男子騷擾乘客，其中一名單子男突然用前輪猛撞17歲少女，害對方摔下月台縫隙。（圖／翻攝Twitter@minnyshell）



熱心民眾和鐵路工作人員見狀，立刻採取行動，及時阻止火車啟動，並且成功救出受害者。少女身受輕傷，幸好已無大礙。她的父親憤怒表示，雖然女兒目前沒事了，「但對於這件事還是有點難過害怕」。

《每日星報》、《愛爾蘭生活報》等外媒報導，本案件發生在4月1日晚間9時左右，但監視器畫面近日才流出，在社群媒體上引發眾怒。一些民眾痛批，那個火車站附近到處都是「反社會又不知好歹的少年混混」。

愛爾蘭鐵路局發言人肯尼（Barry Kenny）表示，事發當時，安全人員正在維護乘客秩序，並因故將那群男子「請」下車。愛爾蘭和平衛隊（Gardai）也在調查這起攻擊案，希望盡快抓到嫌犯。

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