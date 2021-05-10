　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

火車要開了！她遭怪男猛撞「摔下月台縫隙」卡鐵軌　驚悚片曝光

記者吳美依／綜合外電報導

愛爾蘭首都都柏林（Dublin）發生驚悚事件，一名17歲少女在霍斯火車轉乘站（Howth Junction train station）奔跑趕火車，卻遇上恐怖騷擾。她看見一名陌生男子試圖朝自己的方向吐口水，立刻敏捷閃過，下秒卻遭另一人用腳踏車前輪猛撞，重心不穩，摔落列車與月台間的縫隙，一度卡在鐵軌上，可怕瞬間全被監視器捕捉下來。

影片中，一群年輕男子下車後，在人來人往的月台上嬉鬧徘徊，其中一人原本騎在腳踏車上，看見幾名女乘客碎步跑來，卻突然伸腳踹人，另一名穿紅色外套的同夥則作勢嚇人。他們接下來鎖定17歲少女，單車男害對方摔到鐵軌上後，竟若無其事地離開現場。

▲▼愛爾蘭單車怪男用前輪猛撞趕火車乘客，害對方摔落月台縫隙。（圖／翻攝Twitter@minnyshell）

▲愛爾蘭一群男子騷擾乘客，其中一名單子男突然用前輪猛撞17歲少女，害對方摔下月台縫隙。（圖／翻攝Twitter@minnyshell）

熱心民眾和鐵路工作人員見狀，立刻採取行動，及時阻止火車啟動，並且成功救出受害者。少女身受輕傷，幸好已無大礙。她的父親憤怒表示，雖然女兒目前沒事了，「但對於這件事還是有點難過害怕」。

《每日星報》、《愛爾蘭生活報》等外媒報導，本案件發生在4月1日晚間9時左右，但監視器畫面近日才流出，在社群媒體上引發眾怒。一些民眾痛批，那個火車站附近到處都是「反社會又不知好歹的少年混混」。

愛爾蘭鐵路局發言人肯尼（Barry Kenny）表示，事發當時，安全人員正在維護乘客秩序，並因故將那群男子「請」下車。愛爾蘭和平衛隊（Gardai）也在調查這起攻擊案，希望盡快抓到嫌犯。

護髮同時乾髮！Panasonic吹風機絕美雲灰紫特價2280元！

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
華航確診機師「活動足跡曝光」　曾去福華大飯店
快訊／華航案再4人確診　諾富特接駁車司機染疫
LIVE／華航再增一教官確診　陳時中最新說明
伊能靜19歲兒「薄紗開洞女裝」！　火辣照曝
7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」　招魂一次允杯
兒童遊樂區有「眼鏡蛇洞」！　他誤踩冒出100cm雙蛇嚇翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2歲女童腦出血全身瘀傷！養父坦承「有打4、5下」　仍與死神搏鬥

文在寅執政最後倒數！演說誇新冠「死亡率低」　等待北韓回應對話

火車要開了！她遭怪男猛撞「摔下月台縫隙」卡鐵軌　驚悚片曝光

烘乾機突爆炸起火！她出門「忘做1動作」…整間房燒成焦黑廢墟

迷因上太空啦！SpaceX啟動登月任務　馬斯克嗨曝：可用狗狗幣支付

澳洲前防長：中國恐引爆區域戰爭　只有「瘋子」才會掉以輕心

5寶媽「浴缸生產」活活勒死第6孩　屍體藏浴室2天丈夫完全狀況外

新冠康復卻只能「切眼保命」！印度爆罕見感染　疑類固醇導致

雙胞胎學霸獲6.7億獎學金！錄取超過200所大學　嗨喊：破世界紀錄

曾治療普丁政敵　俄前首席醫師人間蒸發！同院已2醫離奇死亡

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

2歲女童腦出血全身瘀傷！養父坦承「有打4、5下」　仍與死神搏鬥

文在寅執政最後倒數！演說誇新冠「死亡率低」　等待北韓回應對話

火車要開了！她遭怪男猛撞「摔下月台縫隙」卡鐵軌　驚悚片曝光

烘乾機突爆炸起火！她出門「忘做1動作」…整間房燒成焦黑廢墟

迷因上太空啦！SpaceX啟動登月任務　馬斯克嗨曝：可用狗狗幣支付

澳洲前防長：中國恐引爆區域戰爭　只有「瘋子」才會掉以輕心

5寶媽「浴缸生產」活活勒死第6孩　屍體藏浴室2天丈夫完全狀況外

新冠康復卻只能「切眼保命」！印度爆罕見感染　疑類固醇導致

雙胞胎學霸獲6.7億獎學金！錄取超過200所大學　嗨喊：破世界紀錄

曾治療普丁政敵　俄前首席醫師人間蒸發！同院已2醫離奇死亡

桃園暗巷遇打火機怪男擋道　妙齡女嚇到急PO文：不要單獨進入

2歲女童腦出血全身瘀傷！養父坦承「有打4、5下」　仍與死神搏鬥

華航確診機師再+1「活動足跡曝光」　曾去福華大飯店！

境外移入+11大爆發！4名來自印度　8日僑民班機2人確診

「媽～有壞人！」奶貓見她露無辜眼神　2寶媽秒起身怒瞪：想幹嘛

52位外交官染疫！含1重症、7輕症　外交部研議寄疫苗

刪Ｑ總部二階連署近4萬份　顏寬恒喊話「不忘初心，方得始終」

快訊／ 華航案再確診4人！增1機師、1諾富特接駁車司機、2家人染疫

隋棠小麥肌「胸前深V」辣翻！　手拎8千元編織包意外親民

首批不到1萬碗！一蘭「泡麵」台灣5／14開賣　每人限購12碗

國際熱門新聞

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

全村強押「全裸洗門風」！23歲嫩妻遭公開偷腥片

美國進入緊急狀態！輸油管設施遭駭客攻擊

34A升級34D！　45歲媽2度送醫險心臟病發

巴西總統暗示疫情是生化戰：哪國GDP成長最快

日人最想住地方！　橫濱市連9年奪冠

我尚未獲邀WHA　外交聯手衛福：努力到最後

美科羅拉多州爆槍擊案！ 釀7人死亡

北韓AV禁片外流！清純派「國民女優」遭處決

緬甸詩人被拘過夜慘死　妻痛訴：內臟全不見了

美實際染疫死亡恐逾90萬人　佛奇回應了

威廉哈利失和18個月！前王室記者爆「遭威廉疏離」

NASA痛批：中國對太空垃圾不夠負責

更多熱門

相關新聞

新竹女偷吃！她抓姦「4關鍵」給綠帽男：看蔡依林演唱會

新竹女偷吃！她抓姦「4關鍵」給綠帽男：看蔡依林演唱會

「通通下地獄吧！」一名女網友日前發現，男友竟和一名新竹妹勾搭，兩人互傳裸照、視訊等，讓她氣到不行，決定將新竹妹到台北看蔡依林演唱會的行程PO出，不讓綠帽男被蒙在鼓裡。

台南市消防局滾動精進火車救援技術

台南市消防局滾動精進火車救援技術

陳時中與駐愛爾蘭代表投書：台灣應參與WHO

陳時中與駐愛爾蘭代表投書：台灣應參與WHO

央行「雙層三明治」解密　避稅天堂這樣玩！　

央行「雙層三明治」解密　避稅天堂這樣玩！　

大媽占火車位：阿姨沒睡好　她「霸氣溫柔舉動」獲讚爆

大媽占火車位：阿姨沒睡好　她「霸氣溫柔舉動」獲讚爆

關鍵字：

愛爾蘭騷擾火車鐵軌月台

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

采子神隱24天首發聲！

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面