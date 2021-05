迷因上太空啦！SpaceX啟動登月任務　馬斯克嗨曝：可用狗狗幣支付

▲「DOGE-1登月任務」支援客戶用狗狗幣付款。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國太空探索科技公司(SpaceX)將在明年第一季啟動「DOGE-1登月任務」,同時支援客戶用加密貨幣狗狗幣(Dogecoin)作為支付貨幣。創辦人馬斯克也興奮地在推特發文表示,「這是太空領域中的第一個加密貨幣、第一次出現的迷因。」

加拿大幾何能源公司(Geometric Energy Corporation)9日發布聲明指出,這是首個能夠完全用加密貨幣支付的商業太空任務,但未透露這次任務的成本。馬斯克(Elon Musk)隨即興奮地在推特發文表示,「這項任務可以透過狗狗幣支付,這是太空領域中的第一個加密貨幣、第一次出現的迷因(meme)。」

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW