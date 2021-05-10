桃園自小客逆向撞機車　騎士頸部重創不治！網PO文求行車紀錄影像

▲劉男駕車過彎駛入對向車道，高速撞上機車造成車頭全毀。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

43歲劉姓男子6日駕駛自小客車行經桃園市觀音區新華路一段，疑似過彎時未注意路況駛入對向車道，高速迎面撞上直行重型機車，造成27歲徐姓騎士撞擊小客車前擋玻璃後掉落，頸部嚴重受創送醫不治，遭撞的機車也噴飛毀損零件碎了一地。網友在社群媒體貼文，希望幫幫心碎的母親求得事實真相。

▲被撞機車噴飛後碎了一地，機士傷重不治。（圖／大園警分局提供）

警方調查，劉姓男子於5月6日8時許，駕駛自小客車行經觀音區新華路一段968號前，疑似過彎時未注意路況駛入對向車道，撞上對向直行的徐姓機車騎士，造成自小客車車頭毀損，劉姓駕駛頸部、腿部受傷送醫；遭撞的機車全毀，徐姓騎士送醫不治。大園交通分隊員警獲報到場處理並實施酒測，劉姓駕駛酒測值為0，警詢後依過失致死罪移送偵辦，詳細肇事原因待後續調查釐清。

▲▼機車零件散落路面數十公尺遠。（圖／大園警分局提供）

由於肇事者說詞反覆，希望有民眾提供行車紀錄器畫面作進一步釐清，網友貼文表示：很遺憾在母親節的日子，分享令人難過的消息，希望能幫上心碎母親一點忙，因為肇事者不但逆向行駛還完全沒有減速，就這樣迎面撞上機車駕駛，導致送醫不治。

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