白色「火星蘑菇」會增長　科學家：3天從9顆變成12顆

▲科學家指出，火星上可能有真菌存在。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

科學家從機會號（Opportunity）、好奇號（Curiosity rovers）拍攝的照片發現，火星上存在不明的白色小球，並將其暫時取名為「火星蘑菇」(mushrooms growing on Mars)。照片顯示，白色小球在3天之內，從9顆變成12顆，科學家認為，它們可能是生存在火星的生物，但還不能肯定。

根據《大眾機械》(Popular Mechanics)7日報導，一組由多國組成的科學團隊，在分析機會號和好奇號的照片後，發現許多白色小球，起初該團隊認為，這些白色小球是赤鐵礦，但研究後否定了這項說法，並將其取名為火星蘑菇。其他的真菌和地衣專家，則把白色小球稱為「馬勃球」（puffballs）。

科學團隊還從照片中發現，白色小球在3天之內，從9顆變成12顆，不僅球與球之間的距離變大，甚至還變了形狀、換了位置，顯示這些變化代表白色小球是生物，而不僅是球形岩石，加上蘑菇的生長快，這也是真菌的特徵之一。但科學團隊提到，他們僅是提出一種假說，這些研究成果還須受到其他團隊驗證，由於地球上的極端環境，也會有真菌生長，所以在火星上找到蘑菇，也不必太訝異。