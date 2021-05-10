駭客攻擊美國能源設施！9千公里輸油管「大停擺」　100gb數據被竊

▲美國輸油管系統營運商Colonial遭網路駭客攻擊，圖為北卡羅萊納州的貯油槽。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國東岸主要輸油管系統營運商Colonial於當地時間5日慘遭網路駭客攻擊，致使長達5500英里（約8850公里）的輸油管慘遭關閉，而被迫關閉的輸油管的範圍從墨西哥灣煉油廠延伸至紐約都會區，每日約運輸250萬桶汽柴油與燃料，供應東岸比率達45%，且服務亞特蘭大等大型機場，其災難規模與潛在危機可說是不亞於蘇伊士運河。

根據《路透社》報導，這是迄今為止最具破壞性的數據勒索之一，美國國會議員開始敦促應加強對美國重點能源基礎設施的保護，防止駭客入侵；然而Colonial公司遲至8日才發表聲明，稱已委託資安業者協助調查、聯絡執法單位與聯邦當局，儘量減少對客戶的最大傷害與影響，並於美東時間9日下午5時10分更新聲明，表示營運團隊正在擬定系統重啟計畫。

《彭博社》於8日晚間在報導中引用該公司2名調查人士的說法，稱駭客來自於一個名為「黑暗面」（DarkSide）的網路犯罪組織，他們早在本月7日就利用短短2個小時以內從Colonial公司網路竊取進100gb的數據資料。

此次事件再次突顯美國眾議交處設施在網路數據防備上的脆弱性，先前美國政府早就苦於應付駭客對於基礎設施的網路攻擊，因此拜登政府未來基礎建設支出的重要目標之一，就是提升能源設施的性統安全性。

專家分析，若Colonial公司的輸油管線關閉4天以上，則恐怕衝擊能源市場、造成汽油價格飆升，並因主要機場運作遭到干擾，而使得夏季出遊旺季受到影響。