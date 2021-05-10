雙胞胎學霸獲6.7億獎學金！錄取超過200所大學　嗨喊：破世界紀錄

▲雙胞胎學霸德妮莎（Denisha）和德絲提妮（Destiny）。（圖／翻攝自IG／ddccsisters）



記者張方瑀／綜合報導

美國路易斯安那州一對雙胞胎姊妹同時錄取200多間大學，獲得高達2400多萬美元的獎學金，擁有超強基因的她們笑稱，自己簡直就像在創造世界紀錄。

根據ABC報導，住在路易斯安那州的18歲雙胞胎姊妹德妮莎（Denisha Caldwell）和德絲提妮（Destiny Caldwell）今年畢業時，收到超過200間大學的錄取通知書，兩人獲得的獎學金合計超過2400多萬美元（約台幣6.7億元）。

德妮莎表示，姊妹倆原本是互相競爭對抗的關係，但現在則是互相鼓勵向前，「我們現在毫無疑問地是在創造世界紀錄。」她說，「我們的關係牢不可破，只要你看到我，表示德絲提妮就在附近，我們最後決定，要一起努力達到頂點。」

報導指出，德絲提妮的學業成績平均點數GPA（Grade Point Average）高達4.0，德妮莎同樣達到3.95。根據留學網站統計，哈佛工程學院（Harvard School of Engineering）的錄取生平均GPA為3.8。

德妮莎擔任畢業生致詞代表時說，不要被消極情緒打倒，要將它當作動力，用積極的態度面對每件事，「實現你想達成的一切，達成你想實現的一切（Achieve everything you want to accomplish and accomplish everything you want to achieve）。」

姊妹倆決定在秋天進入加州大學洛杉磯分校（UCLA）就讀，分別主修數學和科學，並希望未來能從事醫療領域的工作。

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