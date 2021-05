雙胞胎學霸獲6.7億獎學金！錄取超過200所大學　嗨喊：破世界紀錄

▲雙胞胎學霸德妮莎(Denisha)和德絲提妮(Destiny)。(圖/翻攝自IG/ddccsisters)



記者張方瑀/綜合報導

美國路易斯安那州一對雙胞胎姊妹同時錄取200多間大學,獲得高達2400多萬美元的獎學金,擁有超強基因的她們笑稱,自己簡直就像在創造世界紀錄。

根據ABC報導,住在路易斯安那州的18歲雙胞胎姊妹德妮莎(Denisha Caldwell)和德絲提妮(Destiny Caldwell)今年畢業時,收到超過200間大學的錄取通知書,兩人獲得的獎學金合計超過2400多萬美元(約台幣6.7億元)。

德妮莎表示,姊妹倆原本是互相競爭對抗的關係,但現在則是互相鼓勵向前,「我們現在毫無疑問地是在創造世界紀錄。」她說,「我們的關係牢不可破,只要你看到我,表示德絲提妮就在附近,我們最後決定,要一起努力達到頂點。」

報導指出,德絲提妮的學業成績平均點數GPA(Grade Point Average)高達4.0,德妮莎同樣達到3.95。根據留學網站統計,哈佛工程學院(Harvard School of Engineering)的錄取生平均GPA為3.8。

德妮莎擔任畢業生致詞代表時說,不要被消極情緒打倒,要將它當作動力,用積極的態度面對每件事,「實現你想達成的一切,達成你想實現的一切(Achieve everything you want to accomplish and accomplish everything you want to achieve)。」

姊妹倆決定在秋天進入加州大學洛杉磯分校(UCLA)就讀,分別主修數學和科學,並希望未來能從事醫療領域的工作。

►猛!奈及利亞17歲少女獲美加19名校獎學金 總金額超過1.4億元