梅琳達爆早想分了蓋茲　美媒：2019年就找上離婚律師！

▲ 梅林達與比爾蓋茲27年婚姻告終，但將持續共同運營基金會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）3日宣布離婚，消息震驚國際。這段長達27年的婚姻究竟從哪裡出了問題，令各界格外好奇。美國媒體爆料，梅琳達早在2019年就找上離婚律師，顯然二人的感情早有裂痕。

《華爾街日報》9日報導，比爾蓋茲與梅琳達離婚的決定在慈善界與科技業界都帶來不小的波瀾，實際上卻是個存在已久的問題。訴請離婚以前，梅琳達自2019年便開始向離婚律師諮詢，至今見過多家事務所的律師，只為了挽回這段已經破裂的婚姻。

他們二人都未具體說明離婚的原因，僅透過聲明表示「無法再以伴侶身分一同成長」。但根據《華爾街日報》，有報導指出，梅琳達對比爾蓋茲與淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）來往一事感到不滿，可能是導致分歧的主因之一。

比爾蓋茲與艾普斯坦在2011年結識，但艾普斯坦2008年便首度承認誘拐未成年少女，二人卻仍維持好交情，據報至今仍困擾著梅琳達。這對前夫妻2013年曾造訪艾普斯坦的豪宅，梅琳達事後向友人透露，與艾普斯坦見面令她感到不適，更對他與丈夫的友誼感到憤怒。《紐約時報》取得的文件顯示，該報於2019年10月刊登比爾蓋茲與艾普斯坦會面相關報導後，梅琳達多次與她的顧問通電話。

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