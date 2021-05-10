12具「確診者遺體」河上漂流！印度醫護開救護車　屍體直接丟進河

▲親屬在恆河邊準備火化遺體。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

印度過去7天平均每日新增39萬例確診、近4000人病歿，當地火葬場也忙得不可開交，但網路上兩段曝光的影片顯示，北部亞穆納河無端漂來12具遺體，結果身份竟是附近村莊的確診者；另外還有人捕捉到，有醫護人員開著救護車到河邊，直接將未火化的遺體丟入河中。

Watch | Dozens of bodies were seen floating in the Yamuna in Uttar Pradesh’s Hamirpur amid a surge in #COVID19 cases. pic.twitter.com/hBkVhZCDAa — NDTV (@ndtv) May 9, 2021

根據《Clarion India》報導，北方邦亞穆納河（Yamuna River）日前發現有12具遺體在河面上漂流，有些遺體火化到一半，有些則被裹屍布包著，這些遺體的身份則是附近村莊的確診者。據了解，在亞穆納河沿岸的村民相信，這條河帶有好運，傳統上會把死者託付給河流；當地居民說，在這邊看到一兩具遺體漂流很正常，但第一次看到這麼大量。

SHOCKING VISUALS OF BODIES DUMPED IN RIVER



In #Bihar, dead bodies of #COVID19 positive patients are being thrown in the river. The men seen in the visuals are the staff of Katihar Sadar Hospital. WATCH! pic.twitter.com/FlHbMGhPRd — Mirror Now (@MirrorNow) May 9, 2021

《Republic》報導指出，東北部比哈爾邦（Bihar）卡蒂哈爾（Katihar）有人拍攝到，竟有醫護人員開著救護車到河邊，直接將車上的遺體丟進河中，目前當地警方也針對涉案的醫院進行調查。另外在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的一輛救護車中，居然藏匿了22具確診病患遺體，準備偷偷運往火葬場。

據報導，這些現象證明了，印度官方的確診、死亡數量確實被低估了，更有許多偏遠的農村地方，病患死亡後直接被投入河中，完全沒有被計算到。

根據《路透社》報導，印度衛生部統計，過去24小時印度新增40萬3738例確診、4092人病歿，累積確診數達2230萬例，死亡數為24萬2362人。

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