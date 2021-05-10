緬甸示威780死！詩人被拘留過夜慘死只留詩句　妻痛訴：內臟全不見

▲軍隊上街頭鎮壓示威者。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

緬甸軍事政變後引發人民示威抗爭迄今逾3個月，已經累計780名示威者死亡，9日一名詩人的家人痛訴他在被軍政府拘留一晚後，回來的竟然只剩一具空蕩蕩的屍體，內臟器官全被移除。該名詩人的臉書顯示他今年45歲，著有詩句「他們朝頭部開槍，卻不明白心是革命所在。」

路透社報導，詩人名叫凱堤（Khet Thi），他的妻子巧蘇（Chaw Su）於8日晚間在瑞保（Shwebo）街頭被武裝的軍警帶回審訊，但隔日上午當局人員卻要他到蒙育瓦（Monywa）一間醫院和丈夫會面，沒想到她到現場看到的是已經躺在停屍間的凱堤。

巧蘇在距離瑞保100公里遠的蒙育瓦告訴CNN記者，他們當晚被審訊完後，凱堤並沒有回家，回來的是他的遺體。她接到電話時以為凱堤在醫院只是因為手腳被軍警打斷，但到現場不僅看見的是一具遺體，臟器還全都不消失不見。

醫院告訴巧蘇凱堤是因為心臟病問題才過世，巧蘇甚至沒要對方唸出死亡證明，因為她打從心底不相信院方說法。巧蘇還說軍方原本還想直接掩埋凱堤，是她千拜託萬拜託，才讓他們同意她把遺體帶走；不過巧蘇也沒有說明如何得知遺體內已無器官。

凱堤是軍方自2月1日政變以來，第3位在抗爭中死掉的詩人。凱堤一位39歲朋友札溫（K Za Win）同樣也是詩人，他3月初在蒙育瓦參加抗爭行動時被軍方射殺。

凱堤過去是一名工程師，2012年辭去工作專心寫詩，為了支持自己的經濟來源，他製作和販賣冰淇淋與蛋糕。政變後數周，他寫下一段字句，「我不想當一個英雄／我不想成為烈士／我不想變成弱者／我不願作一個愚人／我不想支持不義。如果我只有分鐘可活／我要我的良心在那分鐘裡是清白的。」