文在寅執政最後倒數！演說誇新冠「死亡率低」　等待北韓回應對話

▲文在寅10日上午進行就任總統第四周年紀念演說。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅迎來執政四周年紀念，距離退任僅剩1年的時間，當地時間今（10）日上午11時在青瓦台春秋館召開就職四周年演說，預計演說時間為20至30分鐘，提及施政最後一年須面臨的主要課題與目標，包括今年11月達成全民新冠免疫、不動產政策、兩韓關係，以及將於下周登場的美韓元首峰會，之後約有半小時接受現場20名記者提問。

文在寅在演說時首先提到防疫議題，表示自己的任期僅剩1年，未來1年遠比過去的4年還要更重要，呼籲全民再多點耐心，強調達成全民免疫就算無法全面撲滅新冠肺炎，也能恢復日常生活、創造工作機會，「在防疫當局有效控管下，我國死亡率與其他國家相比，算是明顯地相當低。不過國內傳染依舊持續，且還有變種病毒威脅因此可說是一刻都不得輕忽。」

▼文在寅在青瓦台發表就職四周年演說（Youtube／KTV국민방송）



文在寅表示，在政府與民間合作下，已優先預購國民總人口數的2倍疫苗份量，計畫將在9月底前完成全國民第一劑的新冠疫苗接種，比原本預計11月達成的「全民免疫」目標還要提早兩個月，南韓生技醫藥品全球產力排行第二，因此政府將同時全力支援國內本土藥廠生產新冠疫苗，將南韓打造成全球新冠疫苗生產基地。

針對民生經濟，文在寅承諾政府將動員所有力量，讓南韓的今年的經濟成長率能在11年以來再度突破4%，支援企業投資、刺激民生消費，並設法提高出口。他強調，國內的危機使得公平正義等問題逐漸深化，因此政府最優先的課題為創造民間工作機會，之後透過支援中小企業等，強化與民間企業間的對話，扶植造船產業。

▲文在寅施政最後一年面臨眾多待解課題。（圖／達志影像／newscom）

他認為，如今半導體在全球產業供應鏈上面臨激烈競爭，而南韓在全球具有生產半導體、電池的優勢地位，應趁此鞏固半導體帝國的全球地位、守護國家利益。另外，針對不動產政策，文在寅表示居住環境穩定是民生經濟的核心，因此政府將會保護實際住房者的需求，鬆綁貸款條件限制、減免財產稅，同時防堵公職人員炒房、炒地等投機弊端。

針對南北韓關係，文在寅表示在經過長時間的深思熟慮後，現在應該是付諸實踐的時刻，對於美國拜登政府完成對北韓戰略與政策的全面性檢討，表示十分歡迎，「在推動韓半島無核化的目標上，以川金會的新加坡宣言為基礎，透過外交等柔軟手段，以漸進式且實用的方法（解決兩韓關係），我們期盼能得到北韓的正面回應，除了鞏固韓美同盟，在針對北韓政策上與美國進行緊密聯繫，修復並重啟南北韓對話、美國與北韓對話跨出和平合作的重要一步。」

▲文在寅表示，禁止脫北者等相關團體在兩韓關係上「潑冷水」。（圖／路透社）

至於近日以朴尚學為首的脫北者團體在兩韓交界處向北韓空飄傳單，文在寅則表示譴責態度，「對於違反南北韓協議與現行法律，在兩韓關係上潑冷水的行為，我們不願見到這種事發生，因此政府不得不嚴格執行法律。」

另外，文在寅於演說後半段強調，南韓將會持續積極參與國際議題，並安排國內火力石化發電廠儘早除役。

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