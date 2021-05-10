34A罩杯升級34D！45歲媽曝超多後遺症　2度送醫險心臟病發：快死了

▲戴兒擔任健身教練多年。（圖／翻攝自「Robin Eldridge Dayer」臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名45歲、已是3個小孩的媽的健身教練，因對自己A罩杯的胸部感到自卑曾兩次隆乳，但第二次隆乳成D罩杯後卻因疑似心臟病發差點要了她的命。雖說愛美不怕流鼻水，她隆乳後的各種不適和險些致命的生理情況仍讓她決定取出乳房內的矽膠，從此生活變得更加美好，她對自己的身體也變得更有自信了。

綜合外電報導，45歲的戴兒（Robin Eldridge Dayer）和家人居住在阿肯薩州的康威（Conway），她早在2008年約32歲的時候就做花費6000美元（約新台幣17萬元）做鹽水袋植入手術，讓她原先34A的貧乳升級至36C的美胸，這讓生了3個小孩的她重新拾回自信。如今最小的小孩都已經上高中，分別是22歲的喬治亞（Georgia）、17歲的德魯（Drew）和16歲的湯瑪士（Thomas）。

▲▼熱愛運動的她對自己身材卻不甚滿意。（圖／翻攝自「Robin Eldridge Dayer」臉書）

以當時的時空背景，對戴兒來說隆乳再正常不過，她身邊當媽媽的朋友們幾乎都在生完小孩後就去找醫生隆乳，於是她也去做了鹽水袋隆乳，但手術後很快就出現一堆毛病，包括掉髮、手腳麻木、體重減輕、失去平衡、記憶模糊和腦袋不清楚等情況。

由於鹽水袋有效期，2019年時戴兒回去找醫生更換填充物，在醫生的推薦下改用矽膠填充，罩杯也從34C再升級到34D，但之後的健康情況卻急轉直下，「問題這時候才開始」。

戴兒今年受訪時回憶當時情況，她每隔幾個月就會發生一次半夜突然驚醒，然後感覺眼睛非常疼痛，像是被人拿尖銳物戳刺一般，接著雙眼會腫得睜不開，此外還有嚴重的胸痛，導致她有2次懷疑自己心臟病發而衝去醫院，「我感覺我就要死了」，「我的力氣甚至弱到連指甲剪都壓不下去。」

▲罩杯從34D變回34A，戴兒說她現在更有自信。（圖／翻攝自「Robin Eldridge Dayer」臉書）

當看到朋友在臉書上揭露自己患有「隆乳後遺症」（Breast Implant Illness）時，戴兒也開始懷疑同樣的情況發身在她身上，因此在2020年11月時她去找醫生開刀取出矽膠填充物，「在24小時內我就感覺好多了。」身體在往後幾天復原迅速，「我的眼袋消失，我的皮膚在發光，我的眼睛變得清澈明亮，就連平衡感也回來了，其他的症狀也隨之消失。」

戴兒的改變經過朋友的見證，他們說她想去做過水療一樣，「我感覺像一個不同的女人」。她的胸部回到了34A大小，但她對自己現在的樣子非常滿意，比隆乳前更有自信，在鏡頭前也更落落大方。