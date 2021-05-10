《全面啟動》憂成真！　智利擬立法禁「潛入大腦」：保護神經權利

▲《全面啟動》中，角色為分辨現實和潛意識，必須攜帶個人小物協助判斷自身處境。（圖／翻攝自華納兄弟官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

由好萊塢名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導、男星李奧納多主演的經典燒腦電影《全面啟動》（Inception），勾勒出人類潛入他人潛意識所能造成的影響和破壞，上映10年來廣受影迷討論；然而這類科技成真並無不可能，智利一名參議員並提倡防患於未然，致力保護人類「神經權利」，並推動將相關防範潛意識犯罪的法條納入憲法，因其認為現代科技進步神速，這類涉及倫理及犯罪的可能性必須被明文規範。

綜合外電報導，智利參議員吉拉迪（Guido Giradi）在《全面啟動》上映近11年後的此刻，正搶先推動立法，保護智利公民的神經權利（neuro rights），他宣布此舉是為了對日新月異、眼見就能夠影響人類神經和大腦的科技做出回應，以確保人類對自己身體基本的自主權。

吉拉迪認為儘管目前尚無相關方面真正關鍵的技術出現，但他認為類似的情況極有可能發生，因此應該先行立法以避免在技術出現時無法可管。他聲稱科學和科技若在沒有規範的情況下，可能會「威脅人類的本質、自主性、身體自由和自由意志。」

▲智利參議員吉拉迪努力推動立法入憲。（圖／翻攝自「Guido Giradi」推特）

「如果科技在你警覺自己在想什麼之前，就做到先一步讀取了你的大腦，那他可以把情緒或像是你不曾有過的回憶寫入你的大腦」，吉拉迪點出高科技發展下人對失去自主性的擔憂。

事實上今年已非吉拉迪第一次推動相關立法，他的提案去年在國會中得到一致通過，現在已經被考慮在智利憲法重訂期間，被一併納入憲法法條中。他的辦公室希望這項法條能在今年被採用。

全面啟動描述人的潛意識具有數層，而他人能藉由觸發睡眠潛入對象的潛意識中，在裡頭滲透回憶、竊取商業機密或個人情感深處的秘密，甚至能建立一個不屬於對象的夢境場景。

電影上映後11年間，相關科技的進展非常快速，而其中一個大驅動力即是人類對於治癒帕金森氏症的渴求，換句話說 ─ 人類已經在用各種方法嘗試操控人類的大腦活動。

特斯拉創辦人、太空探索公司（SpaceX）創辦人馬斯克資助的神經科學公司（Neuralink Corporation），此前更已將晶片植入猴子頭骨讓猴子打電玩，結果沒有造成對象任何不適；馬斯克還說猴子打電玩比人類「用拇指滑手機還快」。