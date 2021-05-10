WHA報名「今晚截止」我尚未獲邀　外交部聯手衛福部：努力到最後

▲世界衛生大會（WHA）將於5月底舉行。（圖／達志影像／美聯社)

記者張靖榕／綜合報導

世界衛生大會（WHA）將於本月24日登場，報名時間於台灣時間10日晚間截止，此前國際頻頻發聲挺台參與，美國國務卿布林肯更表明「沒有把台灣排除在外的理由。」然而我外交部表示，「我國目前仍未收到邀請函」，將和衛福部「努力爭取到最後一刻」；衛福部長陳時中9日在記者會中表示，對於收到WHA邀請函抱有高度期待。

台灣自2017年至2020年，已連續4年未受到WHA大會邀請出席，此次多國聲援台灣參加，包括七大工業國（G7）外交部長、日本、捷克參議院、加拿大國會議員、美國國務卿布林肯（Antony Blinken），以及美國參眾兩院外交委員會主席，法國參議院也以304票同意對上0票反對，壓倒性票數通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，支持台灣參加WHA等國際組織與大會。

▲七大工業國外長公報強烈挺台參與WHA。（圖／達志影像）

今年WHA將採全視訊形式，線上報名時間到台灣時間10日晚間截止，大會會期為5月24日至6月1日。外交部9日表示，「我國仍未收到出席本屆WHA的邀請函」；外交部發言人崔靜麟則重申，「推動參與WHO是我國政府一貫政策目標」，外交部並將與衛福部共同努力爭取獲邀，直到最後一刻，同時呼籲世界衛生組織（WHO）正視國際社會發出的正義之聲，盡速邀請我國出席WHA。

台灣過往曾13度向WHO提出入會申請，但屢屢受阻失敗，馬政府任內以「中華台北」觀察員名義參與WHA，但在蔡政府執政後第二年開始，就再度因為部分國際阻力未再受邀參與大會。

外交部指出國際間支持台灣參與WHA聲量愈來愈大、愈強勁，機會繼續請友邦以及理念相近的國家繼續全力協助。