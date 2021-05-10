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美國實際染疫死亡恐逾90萬人！　佛奇直指「官方數據少算」

▲▼佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲佛奇認為美國實際疫情死亡人數近百萬。（圖／路透）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）的高階醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）今天說，一項分析指出美國死於2019冠狀病毒疾病的人數恐超過90萬，他認為目前官方數據58萬人毫無疑問少算了。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問說，華盛頓大學（University of Washington）6日發布的分析指出，美國實際的染疫死亡數可能超過90萬人。

佛奇表示：「我認為毫無疑問…我們少算了。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情從2019年12月在中國爆發後，美國官方迄今累計通報逾3260萬起確診病例，還有超過58萬1000人染疫喪命。

但從今年一月以來，疫苗接種率的提高，讓新增病例數有所下滑。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeffrey Zients）向美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）表示，美國目前已有58%的成年人至少接種一劑疫苗。

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