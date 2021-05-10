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義大利洞穴出土9具尼安德塔人遺骸　生前「疑遭鬃狗捕殺」

▲▼在義大利拉蒂納省的聖費利切奇爾切奧（San Felice Circeo）一處名為「瓜塔里」的洞穴（Guattari Cave）發現9具尼安德塔人遺骸。（圖／路透）

▲考古團隊在義大利瓜塔里洞穴內（Guattari Cave）發現9具尼安德塔人遺骸。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

義大利文化部於當地時間週六（8日）表示，在羅馬附近的一個洞穴中，發現9具「尼安德塔人」骨骸，分別是7名成年男性、1名成年女性和1名男孩，其中最老的一具遺骸更可追溯到9萬至10萬年前，從頭骨碎片及顎骨斷裂等多方面顯示，尼安德塔人很可能在生前遭遇鬣狗啃咬獵殺。義大利文化部長弗朗西斯契尼（Dario Franceschini）對此表示，「這是一個非凡的重大發現，全世界都會談論，這些發現有助於豐富尼安德特人的相關研究。」

綜合外媒報導，義大利文化部指出，考古團隊在距離羅馬東南方90公里的拉蒂納省的聖費利切奇爾切奧（San Felice Circeo），一處名為「瓜塔里」的洞穴（Guattari Cave）中找到9具尼安德塔人骨骸，其中8具骨骸的骨齡約在5萬至6萬8000年前，最古老的一具則在9萬至10萬年前，且遺骸上有明顯被獵狗啃咬的痕跡。

▲▼在義大利拉蒂納省的聖費利切奇爾切奧（San Felice Circeo）一處名為「瓜塔里」的洞穴（Guattari Cave）發現9具尼安德塔人遺骸。（圖／路透）

瓜塔里洞穴中過去曾因為地震、土石流等災害而封閉6萬多年，部分遺骸因而遺留在此，而後洞穴被一群工人在1939年2月所發現。考古學家自2019年10月對洞穴展開探勘研究，發現瓜塔里洞穴內有大量的動物骨骸，包括犀牛、巨鹿、熊、野馬及鬣狗等，不少骸骨都有明顯被啃噬的痕跡。

羅馬第二大學（University of Rome Tor Vergata）考古學教授羅佛（Mario Rolfo）指出，許多尼安德塔人被鬣狗咬死後，被當成獵物拖回洞中儲存享用，「尤其是脆弱個體最容易遭受攻擊，比如病患或是長者。」

目前考古團隊尚未排除在鬣狗佔領洞穴前，尼安德塔人可能將該地當作住居的可能性，未來將進一步分析這些遺骸的DNA，了解尼安德塔人的生活方式及歷史。義大利文化部則指出，包括早前在瓜塔里洞穴附近所發現的2具遺骸，當地已經出土11具尼安德塔人遺骸，可以說是研究尼安德塔人的重要地點。

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