韋伯太空望遠鏡將升空　推測5至10年內會找到「外星生命」

▲詹姆斯·韋伯太空望遠鏡。（圖／翻攝自NASA）

記者張家瑋／綜合報導

美國物理協會（American Physical Society,APS）在4月的例行會議指出，隨著「韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope,JWST）」即將啟用，藉著強大的搜尋功能，並不排除人類在未來5至10年內，發現其他星球上的外星生命。

根據「有趣的工程」（Interesting Engineering）報導，俄亥俄州立大學研究生菲利普斯（Caprice Phillips）稱，韋伯太空望遠鏡的功能非常強大，它能在60個小時內，具體探索到太陽系外行星的生命特徵，未來5至10年內，真的能發現其他具有生命體存在的行星。

報導提到，韋伯太空望遠鏡是一個直徑6.4公尺分割成18面鏡片的主鏡，也因為其體積過於龐大，因此需透過「折疊」才能置放在火箭中，將會升空至第2拉格朗日點（Second Lagrangian point），使其能遠離地球，躲避遭地球遮蔽一半視線的困境。

▲韋伯太空望遠鏡正在進行測試。（圖／翻攝自NASA）

根據維基百科介紹，詹姆斯.韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope,JWST），是計劃中的紅外線太空望遠鏡，原計劃耗費5億美元（約新台幣138.7億元 )並於2007年發射升空，因項目嚴重超支，發射時間數度推遲，最新預估總耗費高達96.6億美元（約新台幣2680億元），目前預計發射時間為2021年10月31日。此項目曾經稱為「新一代太空望遠鏡」（Next Generation Space Telescope），2002年以美國國家航空暨太空總署第二任署長名字詹姆斯·韋伯的命名。