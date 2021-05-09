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長征5號殘骸墜落了！　險砸馬爾地夫知名旅遊島嶼

▲大陸長征5B火箭搭載太空站核心艙於海南文昌基地發射升空。（圖／CFP）

▲大陸長征5B火箭搭載太空站核心艙於海南文昌基地發射升空。（圖／CFP）

文／中央社台北9日電

中國長征五號B遙二火箭殘骸今天墜落在印度洋海域，讓全球虛驚一場。但對照中方提供位置，殘骸墜落地點是在馬爾地夫西南方近海，距最近的有人居住島嶼僅約42公里，仍具備一定的危險性。

央視報導，中國載人航天工程辦公室近中午公布，經過監測，長征五號B遙二火箭殘骸已於台北時間上午10 時24分，墜入北緯2.65度、東經72.47度的印度洋海域。在落海前，絕大部分器件於重返大氣層過程中燒毀。

對照海圖，中國方面公布的上述火箭殘骸墜落位置，是在馬爾地夫西南部的達盧環礁（Dhaalu Atoll）的西南方外海。而達盧環礁是馬爾地夫知名的旅遊島嶼之一。

達盧環礁由56座島礁組成，其中7座有常住居民，另有一些島礁則供飯店專用。經對照發現，長征五號B遙二火箭殘骸的墜落海面，距離最近的有人島礁加迪福里（Gadifuri）島僅約42公里，而當地就是供渡假飯店專用的島礁。

同時，加迪福里島距離達盧環礁的最大島、有常住居民、且唯一擁有機場供觀光客進出的庫達胡瓦杜（Kudahuvadhoo）島，距離不到5公里；而庫達胡瓦杜島距離殘骸墜落海面，也只有近46公里。

一般定義中，距陸地40餘公里的海面，仍屬「近海」，況且是有人居住的陸地。相較於其他國家發射火箭產生的殘骸，墜落位置通常被設定在距最近陸地數百公里、甚至上千公里遠的偏遠海域，例如有「太空墳場」之稱的東南太平洋。

相形之下，長征五號B遙二火箭殘骸墜落海面距陸地僅40餘公里，有可能是漁船作業地點，或是商船途經之地，仍具一定程度的危險性。

事實上，中國火箭還曾發生過殘骸墜落在陸地的情事。2020年5月發射的長征五號B火箭，殘骸便墜落在非洲象牙海岸內陸的一個村莊，造成多幢建築物毀損，殘骸中還包括一根12公尺長的金屬管線，所幸無人傷亡。

在此之前，重達76噸的美國Skylab太空站殘骸，1979年墜落在印度洋東部海域與澳洲西部偏僻陸地，也無人傷亡，是最著名的太空殘骸墜落意外。

美國天體物理學家麥道威（Jonathan McDowell）日前表示，自1990年以來，沒有任何超過10噸的太空殘骸不受控重返大氣層，而長征五號B遙二火箭的淨重，已達21噸。

 
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