巴西總統暗示新冠疫情是「生化戰爭」：看哪個國家GDP成長最快

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）認為新冠疫情就是生化戰爭。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前在一個公開場合上表示，新冠病毒（ COVID-19）可能是在實驗室製造出來，進行生物戰的結果，看哪一個國家的GDP（國內生產毛額）增加最快。儘管波索納洛沒有指出是哪個國家，但顯然是在暗示疫情是中國造成的。

根據《法新社》報導，波索納洛5日在一個公開場合表示，這種病毒沒有人知道，是從實驗室製造出來的，還是人類吃了不該吃的動物產生的，軍方對於化學、生物放射性戰爭，並非一無所知，「我們難道不是不是在打一場新的戰爭？哪個國家的 GDP成長最快？」

《法新社》補充指出，儘管波索納洛透露出名字，但顯然他暗示的對象就是中國，中國是G20集團國家當中，唯一成長的經濟體，2020年 GDP成長率為2.3%。

▲中國外交部對於疫情是生化戰的指控，向來強烈否認。（圖／達志影像／美聯社）



對於類似的指控，中國外交部向來都強烈否認，「堅決反對將病毒政治化、汙名化的言論」。

WHO今年3月的一份報告也得出結論，新冠病毒「極不可能」起源於實驗室。但是WHO的專家也說，在訪問武漢想要獲取原始數據時，遇到了困難。

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