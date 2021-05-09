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「奶茶聯盟」在美示威！台僑走上街頭　200人齊反緬甸軍政府

▲▼緬甸民主運動人士呼籲聲援之後，台北約200人，泰國曼谷、澳洲墨爾本、中國香港昨天有數十人走上街頭，揮舞「#奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）旗幟與標語力挺。（圖／路透）

▲ 台北先前也有約200人走上街頭，揮舞「#奶茶聯盟」旗幟與標語力挺。（圖／路透）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電

「奶茶聯盟」不只在網路上為民主發聲，今天在洛杉磯出現實體示威活動，台灣僑胞現身反對緬甸軍政府殺害人民，直言「令人聯想到台灣的二二八事件」。

週六午間的豔陽下，洛杉磯市政府前集結了200多人和各色標語，有黑底白字的「光復香港，時代革命」旗幟，有紅白藍配色的泰國國旗，還有印著台灣地圖的綠色旗幟，來自台灣、香港、泰國、緬甸等地的社團集結，以「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance）名義反對緬甸軍政府的暴行。

示威名為「團結抗暴政」（Unity Against Tyranny），群眾在太陽下呼喊口號，繞著洛杉磯市政府大樓遊行，各路人馬準備了港式、泰式、緬甸式和台式奶茶發放，許多人高舉泰國民主運動的三指手勢。

泰國民主聯盟（Association for Thai Democracy ）成員蓬寬（Pongkwan Sawasdipakdi）接受中央社訪問說，這個手勢來自電影「飢餓遊戲」（The Hunger Games），象徵人民起身對抗不公不義的政府。在泰國新一波的社運裡，這個手勢有新的意義，分別代表解散政府、改革憲法和王室制度等三大訴求。

洛杉磯緬甸行動（LA2M）發言人易蒙（II Maung）受訪時談到緬甸情勢，「緬甸的軍隊正在殺害他們本來誓言保護的人民」。

她說，2月緬甸發生軍事政變以來，超過4000人遭到逮捕，750人以上遭到殺害，其中大多數是未滿20歲的學生，甚至有孩童在父母面前被殺死，連孕婦都無法倖免。

▲▼緬甸反軍政府示威者舉三指禮。（圖／路透）

▲ 緬甸當地反軍政府示威不停歇。（圖／路透）

加州大學洛杉磯分校緬甸學生組織（BURSA at UCLA）會長泰林東（Thet Lin Tun）站在台前，主持宣講，並領導群眾呼口號。他說：「緬甸的情勢越來越危險，軍政府為了保有政權而殺害越來越多人民。」

台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會會長李賢群表示：「緬甸正在發生的暴行，讓我聯想到1947年在台灣發生的二二八事件，當時有2萬到3萬人遭到殺害。」

李賢群說，軍政權拿起槍桿的時候，心裡面已經沒有人民，只想到政治權力，他們會為了政治利益而壓迫人民、屠殺人民。無論過去或現在正在發生，受到壓迫的人民都要團結起來發聲，對抗不公不義的政權。

洛杉磯香港論壇（HKFLA）發言人查爾斯（Charles Lam）表示，這真是令人難過，在這些亞洲國家裡，政府不但起訴人民、把人民關進監牢，實際上許多人為了追求民主而喪失生命。他希望奶茶聯盟的集結，可以擴大聲量與影響力，要求美國政府有所行動。（編輯：馮昭）

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