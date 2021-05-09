放任頭蝨寄生半年！4歲女童險遭吞噬「缺氧瀕死」　冷血媽被起訴

▲一名媽媽任憑頭蝨爬滿女兒頭髮，而不願幫忙清除，導致女童差點死亡。（圖／pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國印第安納州26歲媽媽辛格（Shyanne Nicole Singh）日前遭到檢方起訴，因為她放任頭蝨在4歲女兒的頭上不斷孳生，經過大約半年，這名冷血的母親都未曾做出適當處理，導致女童血液大量被頭蝨吸食，影響身體制氧機能，虛弱到無法行走而送醫。

根據《太陽報》報導，斯科茨堡（Scottsburg）一家醫院日前向警方通報，一名4歲女童遭受大量頭蝨吸血，導致嚴重缺氧。健康狀態下，每100毫升的血液中應含12公克的血紅素，而女童只剩1.7公克，低於正常值7倍，是醫生從業以來見過的最低數值，女童幾乎「瀕臨死亡」。

警方聯絡學校後得知，辛格另一名6歲的大女兒也長滿了頭蝨，而且大女兒曾在3月份因為連續3天被發現有頭蝨問題，之後的31天根本無法正常上學，她的血紅素數值為8.7克，雖然沒有像妹妹一樣嚴重，但也是相當低的水準。社福單位已經將2名女童接回，並交由祖父母監護。

據悉，女童的祖母11月就發現她們身上有頭蝨，當時曾經詢問辛格原因，但辛格卻只是一臉迷茫地回答，「我沒注意到」。祖母表示，孩子的母親根本是太懶惰，不勤於幫她們將頭蝨清除，當然立刻又會長回來。

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