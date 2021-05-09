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前美國第一狗狗癌逝！　歐巴馬悼念愛犬：失去摯友與忠實夥伴

▲▼美國前總統歐巴馬家中愛犬「阿博」（Bo）病逝。（圖／翻攝自IG／@michelleobama）

▲ 蜜雪兒公開阿博生前在白宮留下的照片。（圖／翻攝自IG／@michelleobama）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）宣布，愛犬阿博（Bo）8日不敵癌症病逝。他和妻子蜜雪兒（Michelle Obama）都在社群媒體上發文哀悼，並將這隻前第一狗狗形容為「真正的朋友與忠實的夥伴」。

《美聯社》報導，阿博是一隻毛色黑白的葡萄牙水獵犬，為已故麻州民主黨參議員愛德華．甘迺迪（Edward Kennedy）送給歐巴馬夫婦的禮物。甘迺迪是歐巴馬2008年競選總統期間的左右手，後來與第一家庭關係密切，也幫助歐巴馬實現在選舉結束後讓二名愛女養狗的承諾。

歐巴馬在IG上發文寫道，「我的家庭今天痛失一位摯友與忠實的夥伴。十多年來，阿博一直是我們生活中不變的溫柔存在。他容忍白宮生活中各種大驚小怪，叫聲洪亮卻不咬人，喜歡在夏天跳進泳池，和孩子們相處時也泰然自若，總是在餐桌周圍等著吃食物碎屑，擁有一身漂亮的毛髮」，並以照片分享自己和阿博一同奔跑的背影。

蜜雪兒也上傳多張照片表示，「當巴拉克和我需要喘口氣時，牠會以老大之姿走進一間辦公室，嘴裡叼著一顆球。不論是乘坐空軍一號，還是數萬人參加的復活節彩蛋活動，或是教皇來訪時，牠都在。」

蜜雪兒也提到，對於疫情大流行期間家人能夠一起在阿博身邊陪伴牠，感到非常感激，「在過去的一年裡，沒有人比阿博更快樂。牠身邊的人們又都聚在同個屋簷下了。」

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