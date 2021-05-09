新兵慘被綁實彈標靶上　戰機頭上亂射20分鐘！法空軍爆恐怖霸凌

▲ 男子被綁在標靶上，無法動彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國爆出一起離譜的軍中霸凌案件，一名飛行員剛被派往一座空軍基地，竟遭一群同袍綁到一處靶場，頭部蓋上黑色頭套，固定在一根實彈射擊標靶上，周圍不斷傳來戰鬥機在他附近投擲彈藥的聲音，恐怖的精神折磨持續長達20分鐘，影片曝光後震驚社會。

《每日郵報》9日報導，這起事件發生於2019年3月，當時這名30多歲的新兵才剛被派往科西嘉島南部的空軍基地，馬上成為同袍霸凌目標。當地媒體指出，他的頭部被套上黑色頭套，接著被丟在卡車後方，載到一座靶場。根據影片，男子被牢牢捆在標靶上，頭上還有戰鬥機飛過。另一段畫面可見，他因雙手雙腳被綁，只能用雙腳跳躍前進。

男子的律師伯納（Frederic Berna）說明，已就此事向馬賽一間法院提起法律訴訟，可能提出蓄意危及他人生命或重傷害的指控。據報現場人員拍下照片和影片後，還以WhatsApp互相分享，甚至傳給受害者本人，其中加害者的臉孔清晰可見，現都已做為證據交給檢方。

法國空軍發言人則向《法新社》表示，參謀長2019年5月得知此事後便啟動調查，已決定嚴厲制裁肇事者，並稱「空軍譴責任何可能對其人員造成身體或心理傷害的活動」，但未具體說明懲處方式或肇事者軍階。

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