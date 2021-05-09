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稱牛尿能抗新冠…印度議員「現場試喝」　建議每天早上先來一杯！

記者張寧倢／編譯

印度疫情持續延燒，總理莫迪（Narendra Modi）被批評政府防疫工作不力，而他所領導的印度人民黨（BJP）竟然有議員拍影片宣稱，牛尿可以防止人體感染新冠肺炎，不僅在影片中「親自試喝」，還建議民眾最好每天早上空腹飲用，效果最佳。然而，此說法完全未經醫學證實。

▲▼印度議員喝牛尿對抗新冠肺炎。（圖／翻攝自推特／@ANINewsUP）

▲印度議員示範喝牛尿對抗新冠肺炎。（圖／翻攝自推特／@ANINewsUP）

根據印度《自由新聞日報》報導，北方邦的人民黨議員欣格（Surendra Singh）日前拍片宣稱「Gau Mutra」（牛尿）保護他免於感染新冠肺炎，儘管他每天工作18個小時，卻仍然很健康，而他將之歸功於喝牛尿帶來的神奇效果，不僅親自「試喝」，還解說了飲用方法稱，「牛尿應該在早上空腹時飲用，在水中加入約2到3瓶蓋的牛尿後一口喝下肚，接著在半小時內不要吃任何東西。」

▲▼印度宗教團體14日在德里的聚會中，200名信徒一起喝下牛尿。（圖／路透社）

▲印度宗教團體2020年3月14日在德里的聚會中，200名信徒一起喝牛尿。（圖／路透社）

欣格表示，先不論是否相信科學，但他肯定自己是「完全相信」牛尿的功效，除了能對抗新冠肺炎之外，還能抵禦許多疾病，尤其是心臟病。影片最後，欣格還建議可以食用烤薑黃粉，來保持身體健康。然而，早在先前就傳出印度重症患者遭到人民黨黨員強灌牛尿，還有組織舉辦盛大的200人「牛尿派對」。

►信牛尿能抵抗新冠病毒！　印度辦趴200人一起狂喝還要用牛糞洗澡
►印度染疫者遭「強灌牛尿」…荒謬治療影片曝！網怒譙：簡直是謀殺

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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