快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

▲印度新冠肺炎疫情極為嚴重。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

印度新冠肺炎疫情極為嚴重，外交部9日上午公布，我駐印度代表處新增一名人員確診之外，下午又有一名確診，截至目前已經累積8人確診，其中2人已搭乘後送專機返台就醫。對此，外交部長吳釗燮非常關心印度情勢，也就情勢發展，預作緊急處理的準備方案。

外交部表示，我國駐印度代表處為確保同仁健康安全，這幾天持續安排駐處人員做PCR檢測，9日下午得知又有1名人員確診，將赴當地醫療機構做進一步檢測及必要的治療。

外交部強調，駐處已請印度外交部提供確診人員所需醫療協助，同時持續向國內專業諮詢個人保健措施，駐處也再依照緊急應變計畫及印度政府相關規定，啟動防疫標準作業程序。

外交部指出，截至下午為止，駐處共有8名人員確診，其中2位職員搭乘醫療後送專機於昨8日傍晚抵達台北，目前正在醫院接受治療，駐處也正繼續安排其他人員進行PCR檢測。

對於駐印度代表處同仁確診案例不斷增加，外交部表示，部長吳釗燮非常關切，已就目前情事發展進行討論評估，預作必要緊急處理的準備方案。

外交部與駐處保持密切聯繫，充分掌握情況，持續關心駐處確診人員的身心狀況，並提供必要協助，包括以快遞方式運送醫療物資及安排視訊看診等，以確保駐處人員的健康安全。