全村強押「全裸洗門風」！23歲嫩妻遭公開偷腥片　崩潰服藥自盡

▲當事人因偷腥影片遭到公開，被全村村民盯上。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

印度特里普拉州一名年輕女子發生婚外情，事後村內舉行了夫妻的仲裁會議，然而會議後，相關人員竟在市集內的大螢幕公然播放女子與外遇男子的親密影片。2日後，該名女子慘遭一眾村民扒光衣服，強行押到村裡的市集遊行。當事人最後則因不堪羞辱，當天返家後便服藥自盡。

根據《印度新聞時事網》報導，印度這名23歲已婚女子日前出軌另一名男子，發生婚外情，因此村裡的相關人員在5月2日舉行女子與丈夫的仲裁會議。然而在會議後，相關人員卻在市集內的大螢幕公然播放該名女子與小王的親密影片，瞬間引發村民眾怒。

一眾村民不滿該名女子給丈夫戴綠帽，因此2天後集結於女子家門口，隨後便將她強押出門。他們先是將女子的衣服扒光，拿出剪刀亂剪她的頭髮，並用繩索捆住女子雙手，將她拉到村子裡遊行。不僅如此，村民們更將大家的鞋子串成一串，掛在全裸的女子身上。

當事女子返家後深感屈辱，隨即服下毒藥自盡，當場身亡。女子的家人發現後，立即報案，並對那些強行將女子押制到街上遊行的村民提出控告。警方表示，「我們已經收集了相關證據，並取得現場目擊者的口供。截至目前為止已經逮捕了7名涉案人士，其中有4人是女性。」而警方也承諾，未來將會繼續調查該案。

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