英王室兄弟檔失和18個月！記者爆遭威廉疏離：只因「親近哈利」

▲威廉跟哈利的不和關係已經持續長達18個月。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

英國威廉王子與哈利王子的關係陷入僵局已經超過18個月,而在哈利與妻子梅根上節目公開指控王室後,兩人的關係更是再度降到冰點。儘管日前菲利普親王逝世時,曾有媒體捕捉到兩兄弟交談的畫面,但至今仍未真正「和好」。一名與威廉、哈利關係友好的記者近日接受《泰晤士報》採訪時則透露,自己與威廉已有20年交情,但威廉疑似認為他站在哈利那邊,因此刻意疏離他。

根據《泰晤士報》報導,曾在10年前主持威廉王子與凱特王妃的獨家訂婚專訪《十分鐘新聞》(The News at Ten)的英國獨立電視台記者布拉德比(Tom Bradby),2001年被公司任命為王室記者,此後便與威廉王子建立長達20年的友誼。然而他怎麼也沒想到,自己也會因此捲入兩兄弟的紛爭中。

▲布拉德比曾是威廉王子的密友。(圖/推特/@tombradby)



威廉與哈利鬧不和已經超過18個月,儘管先前在菲利普親王的葬禮中,兩人的關係稍有緩和,但仍然沒有回到當初的樣子。布拉德比直言,「他們之間沒有爭吵,生活也很簡單,但是在過去的一年半裡,不論是對他們個人還是公眾而言,這慢慢演變成一件非常困難的事情。」

布拉德比表示,威廉認為他似乎「站在哈利那一邊」,因為他經常與住在加州的哈利通信和通電話。布拉德比說,威廉已經不再信任他,並開始疏離他。據悉,有王室內部人員告訴布拉德比,威廉對他的表現非常失望,因為他在報導中的語氣就像是在支持哈利與梅根。

▼布拉德比曾主持哈利與梅根的非洲紀錄片。



Harry on whether he and Meghan might live in Africa one day. pic.twitter.com/7QSt1R683v