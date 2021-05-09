4蔬菜富含植物性蛋白質！　專家揭「這3類人」最適合吃

▲農糧署表示，只要簡單熱水川燙無須調味，就可品嚐青花菜淡淡的甜味與營養。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

如果只想吃蔬菜輕盈一下，台北農產分享，吃菜也能補充蛋白質，其中花生、藜麥、毛豆和青花菜都富含豐富蛋白質，也因為植物性蛋白脂肪較少，不易造成身體負擔，相較於肉類都是比較養生的選擇。

北農表示，花生蛋白質含量15.3.6g、藜麥蛋白質含量12.11g、毛豆蛋白質含量12.9g，青花菜蛋白質含量3.7g。至於誰適合補充植物性蛋白？北農指出有三類人，包括乳糖不耐症者、心血管疾病者，和環境友善者。

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農委會提到，台灣毛豆多年來締造數十億產值，被視為台灣綠金產業，前年外銷產值更高達新台幣26.1億，創29年來新高，國內毛豆種植面積約7千7百公頃，總產量約7萬公噸，產值超過9億5千萬元。由於冷凍毛豆加工技術先進，從採收後送至工廠加工完成僅需4-6小時，可維持豆莢鮮度、甜度及色澤佳等特色，深受國內外消費者喜愛，是我國重要的外銷蔬菜第1位，每年外銷量約3萬7千公噸。

▲農委會指出，毛豆多年來締造數十億產值，被視為台灣綠金產業。（圖／記者許展溢攝）



農糧署表示，為生產安全衛生高品質毛豆，輔導外銷業者與豆農契作產銷，協助承租台糖公司土地設置毛豆外銷集團產區，導入改良場育成9、11號品種等及田間用藥管理，搭配下游加工廠建立完善產銷供應鏈，產製質優味美又安全的冷凍毛豆，充分保留產毛豆含豐富的蛋白質、異黃酮、膳食纖維、維生素等營養元素，又為非基改產品。

另外，農糧署指出，青花菜富含維生素A、C，有鈣質、膳食纖維與鐵質等多樣化營養成分，和抗氧化能力，近年被作為抗癌研究題材，加上花青素具保健成分，只要簡單熱水川燙無須調味，就可品嚐青花菜淡淡的甜味與滿滿的營養。