網紅「活捉王錦蛇」還吃下肚…挨轟急道歉！南市府：最高開罰30萬

▲YouTuber「J爸」上傳活捉臭青母並料理的影片，台南市農業局將開罰最高30萬元。（圖／翻攝自YouTube／J爸，下同）

記者林悅、陳羿妏／台南報導

有12.9萬人追蹤的YouTuber「J爸」日前赴台南一處鴨場附近捕捉外來種綠鬣蜥，但他持鎮暴槍射擊期間，因發現樹上有一隻王錦蛇（俗稱：臭青母），便與同行友人一起獵捕回家，並做成料理吃下肚。影片曝光後，有網友留言認為抓王錦蛇並吃下肚一事不妥，隨後J爸為此也留言說明當時狀況並且道歉。對此，台南市政府農業局今強調，J爸未經許可捕捉、吃蛇的行為已經觸法，將會依《野生動物保護法》開罰6至30萬元。

J爸3日上傳一則捕獵綠鬣蜥、王錦蛇的影片，畫面中可以看到，J爸與友人帶著鎮暴槍，由鴨場老闆帶路至鴨場附近，獵捕綠鬣蜥，然而，過程中，2人發現樹下有條蛇，近看是條俗稱「臭青母」的王錦蛇，討論後便將蛇捕獲，帶回家料理。

影片曝光後，針對捕獲、料理野生蛇的行徑，網友留言認為不妥。隨後，J爸在影片下方留言說明，「當時捉到那隻臭青母時，蛇的脖子就有類似穿刺的傷痕，整個傷口有點像樹皮剝落的形狀，還見的到肉，捉回鴨場後沒多久蛇就離世了！可能是緊張加上原本傷口的惡化？但最終還是因為了我們的影響導致牠非自然的死亡，這點我們應該負起最大的責任！J爸這裡感到很抱歉。」

J爸也說明為什麼會將臭青母做成料理，「當下詢問鴨場阿伯，阿伯表示蛇肉店多數都是這種非保育類的肉蛇，所以後來才請阿嬤處理！但說這麼多，我也是影片發布後看到各位觀眾的留言才學習到的！感謝各位給了J爸這個學習機會！以後看到蛇的部分，J爸會趕快跑的！」

對此，台南市政府農業局森林及自然保育科科長楊錦樹說明，王錦蛇俗稱「臭青母」，屬於非保育類野生動物的一種，但未經主管機關同意不得捕捉，民眾捕捉、虐待甚至虐殺，係違反《野生動物保護法》第17條第1項及第2項，如查證屬實，會依《野生動物保護法》第49條1項第1款裁罰6至30萬元罰鍰；另外，目前農業局已取得該影片，將派員前往案發地點調查，視情節輕重裁罰，也呼籲民眾不要任意捕捉保育或非保育類野生動物，以免觸法被罰。