教你解鎖別人的iPhone？示範片3千萬人瘋傳　網嗨爆：真的成功了！

記者張寧倢／編譯

國外一名網紅JS3在網路社群平台TikTok上擁有51萬粉絲追蹤數，日前他發布影片表示，要教大家「如何解鎖任何人的iPhone」，而影片中的一名男子果真不用輸入密碼，靠著幾個簡單的步驟，就輕鬆解鎖，影片至今突破3200萬點閱。有網友就留言自己「真的成功了」，但也有人質疑影片可能經過剪接。

▲國外網友操作幾個簡單步驟後便輕鬆解鎖，開啟iPhone的桌布。（圖／翻攝自TikTok／@imnotjs3）

根據《太陽報》報導，JS3在影片中詳細示範解開iPhone螢幕鎖定的步驟，首先第一步是下滑螢幕開啟「控制中心」，關閉包含Wifi、藍芽以及行動數據後，接著開啟「飛航模式」。然後，打開計算機並將手機轉成橫向，按下「小數點」後，點選「In」鍵，此時螢幕會顯示為錯誤（Error），最後再按下「Rad」，接著只要「上滑螢幕」就可以開啟桌布，成功解鎖手機。

目前這部影片已經超過3200萬次點閱、240萬人按讚，網友留言稱，「這方法真的管用！」、「太瘋狂了」、「好想知道為什麼會成功」、「這應該有剪接過吧？」不過，經記者實測，在螢幕鎖定的狀態下無法將計算機轉為橫向，不排除是影片中的男子在操作過程中被偵測到臉部而已經解鎖，或是受機種不同而影響其結果。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ANNA SUI限量童話禮盒，香水30ml +化妝包，特價949元