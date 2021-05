陸官媒稱長征五號殘骸「危害性極低」　外國網友酸爆：忘了新冠？

▲大陸長征5B火殘骸在9日上午重返大氣層。(圖/CFP)



實習記者陳妙津/綜合報導

中國官媒宣布,「長征五號B遙二」(Long March 5B)已在在今(9)上午10時多墜毀於馬爾地夫北部印度洋海域,該消息也被美國太空司令部網站證實。由於這個大型太空垃圾重達23公噸,受到全球關注。中國外交部發言人汪文斌日前卻稱火箭殘骸會造成危害的可能性「極低」,被不少國外推特網友開酸完全不能信,「上次他們這麼說以後,新冠大流行就爆發了」。

美國《華盛頓郵報》8日報導,中國上月29日將中國「天宮」太空站核心艙搭載在長征五號火箭上發射升空後,就引起不少外國學者批評,因為計畫預定讓火箭推進器重返大氣層後以失控方式任意墜落,墜落軌跡在進入大氣層前都難以觀測,被外界認為危險性相當大。



中國外交部發言人汪文斌7日卻在例行記者會中稱,火箭的大部分都能在重返大氣層後,於墜落時燃燒變小,對於航空活動及地面造成危害的可能性「極低」。不過美國航太公司軌道與重返殘骸研究中心(Center for Orbital and Re-entry Debris Studies)主任繆霍特(Ted Muelhaupt)指出,大型太空殘骸墜落按照國際規範,「應該讓它墜落在已知無人之處,比如南太平洋」。天文物理學家麥克道威爾則痛批,自1990年以來,全世界就再也沒有故意將10噸以上重物送上太空軌道,又不負責任讓殘骸不受控制墜落的案例。

